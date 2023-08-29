В Ferrari представили раскраску машин для Монцы

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Команда Ferrari представила специальную раскраску машин Шарля Леклера и Карлоса Сайнса для домашнего Гран При Италии в Монце в этот уик-энд.

Машины сохранили привычную красную цветовую схему, но на кожух двигателя SF-23 добавили жёлтый и черный цвета. Это отсылка к ливрее гиперкара Ferrari 499P, с которым в этом году итальянская команда одержала победу в марафоне «24 часа Ле-Мана».

В дополнении к изменённым цветам машины, Леклер и Сайнс выступят в гоночных комбинезонах новой раскраски. Кроме того, болельщики Скудерии смогут купить бейсболки и майки ограниченной серии в обновлённых цветах.