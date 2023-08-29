Ваулз: Мы расстроены, ведь результат мог быть выше

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Сразу после финиша Гран При Нидерландов руководитель Williams Джеймс Ваулз записал короткое видео, в котором он прокомментировал итоги гонки в Зандфорте, где Алекс Элбон заработал очки за 8-е место, а Логан Сарджент сошёл с дистанции из-за аварии, причиной которой стали технические проблемы.

Джеймс Ваулз: «Я только что вернулся с пит-уолл, причём на мне четыре слоя одежды – здесь по-настоящему холодно и дует сильный ветер. Мы завершили Гран При Нидерландов на 8-м месте, и в обычный гоночный уик-энд этот результат можно было бы считать просто прекрасным.

Но сейчас мы разочарованы. Расстроены мы из-за того, что на протяжении многих кругов Алекс ехал шестым, причём именно за счёт собственной скорости. На самом деле машины, ехавшие позади нас, постепенно отставали всё больше. Это очень важное достижение, которым мы все можем гордиться.

Результат всё равно намного выше, чем тот, на какой мы рассчитывали, когда готовились к гонке в Зандфорте. Но сегодня мы его добились. Однако при этом мы не всё делали правильно, и тут надо сказать о двух решениях, принятых по ходу Гран При.

В обоих случаях речь о переходе на промежуточную резину – разница между правильным выбором момента для этого перехода и ошибочным очень невелика. Впрочем, вообще мало кто всё сделал верно.

В первом эпизоде надо было переходить на промежуточные шины уже на 2-м круге, как это сделали Red Bull Racing и Серхио Перес. Но если вы упустили такую возможность, лучше всего было оставаться на трассе на сликах, что мы и сделали – вы видели, что в итоге это позволило нам частично компенсировать упущенное.

Хотя в итоге результат не такой высокий, как мог бы быть, соверши мы пит-стоп в нужный момент, но вернуться в призовую десятку нам действительно удалось.

Во втором случае мы знали, что ожидается сильный дождь, но нам всё-таки в какой-то мере повезло: пока мы выжидали, пытаясь понять, что происходит, несколько машин вылетели с трассы в 1-м повороте, хотя были на трассе всего в 30 секундах от нас.

Мы должны сделать все необходимые выводы, должны выстроить систему, разработать необходимые инструменты и методы, которые позволят в будущем принимать более правильные решения. Но главное всё-таки в другом: мы получили дополнительное понимание того, как надо работать с машиной FW45, в каком направлении её модернизировать, чтобы она позволила команде бороться за 7-е место в Кубке конструкторов».

Кроме того Ваулз подтвердил, что на машине Логана Сарджента ещё до аварии упало давление в системе гидравлики, что привело к выходу из строя усилителя рулевого управления, и вины гонщика в случившемся не было.