Ferrari привезёт в Монцу гиперкар 499P

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В этот уик-энд болельщики, которые соберутся в Монце посмотреть Гран При Италии, смогут также увидеть гиперкар Ferrari 499P, на котором команда AF Corse выиграла марафон в Ле-Мане.

Разумеется, увидят они его не на трассе, а в фан-зоне классического итальянского автодрома, где будет выставлена не только эта машина класса LMDh, но и спорткар Ferrari 296 GT3, на котором немецкая команда Frikadelli Racing Team в мае победила в «24 часах Нюрбургринга».

Обе машины дебютировали в гонках на выносливость в этом сезоне.

Специальными гостями в боксах Скудерии в дни уик-энда будут победители «24 часов Ле-Мана» – Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди и Антонио Фуоко.

Фан-зона автодрома в Монце откроется завтра в два часа дня по местному времени и будет открыта для публики до воскресенья. Причём в четверг доступ в эту зону будет свободный, но с утра пятницы её смогут посетить только обладатели билетов на Гран При Италии.