Формула 3: Джошуа Дюфек заменит Хью Бартера

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Перед финальным этапом сезона Формулы 3 команда Campos Racing объявила о замене в составе: в Монце вместо Хью Бартера за руль сядет 18-летний Джошуа Дюфек.

Для швейцарского гонщика это будет дебют в Формуле 3. В этом сезоне Джошуа выступил в ближневосточной Формуле Regional, где дважды поднялся на подиум, и в европейской Формуле Regional, где завоевал поул и после двенадцати гонок занимает девятое место в личном зачёте.

Джошуа Дюфек: «Я очень рад и благодарен Campos Racing и PPM за предоставленную возможность. Не могу дождаться начала работы с новой командой и возможности научиться как можно большему.

У меня есть опыт выступлений только в Формуле Regional, поэтому в Монце меня ждёт своего рода прыжок в холодную воду, но после продолжительного летнего перерыва я рад вернуться на трассу. Будет здорово ощутить мощность и скорость машины Формулы 3».