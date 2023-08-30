Гонка в Зандфорте стала рекордной по числу обгонов

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В Зандфорте был установлен новый рекорд Формулы 1 по числу обгонов во время гонки – 186. В эту цифру не включены обгоны на первом круге, обгоны на круг и отыгранные позиции за счёт пит-стопов.

Хотя рекорд базируется на неофициальной статистике, это огромный прогресс по сравнению с 2022 годом, когда зрители в Зандфорте увидели всего 23 обгона.

Высокая цифра обгонов в этом году связана с переменчивой погодой и тем, что многие гонщики находились на трассе на разных шинах. Например, Серхио Перес после пит-стопа в конце первого круга и перехода на промежуточные шины обогнал практически весь пелотон.

Предыдущий рекорд был установлен в Китае в 2016 году – тогда в гонке было проведено 170 обгонов. Отчасти такая большая цифра была связана с тем, что многие лидеры стартовали в конце пелотона.