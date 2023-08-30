Квалификация в Монце пройдёт в обновлённом формате

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На домашний Гран При Италии компания Pirelli привезёт мягкую тройку составов С3, С4 и С5. Кроме того, в Монце второй раз в сезоне квалификация пройдёт в обновлённом альтернативном формате: в первой сессии гонщики смогут выезжать только на составе Hard, во второй – только на Medium, а в третьей – только на Soft.

Суммарно на квалификацию и гонку каждый гонщик получит семь составов сликов. По меньшей мере один состав Hard и один состав Medium необходимо сохранить для Гран При. Что касается оставшихся четырёх составов, то по одному комплекту придётся вернуть после первой и второй тренировок и два комплекта – после третьей сессии свободных заездов.

Число комплектов промежуточных и дождевых шин на этапе в Италии останется неизменным – четыре и три соответственно.

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «Как обычно, в Монце завершается европейский сезон Формулы 1. Для Pirelli это домашний этап, поскольку штаб-квартира компании расположена всего в нескольких километрах от легендарного автодрома.

Монца является синонимом скорости, о чём красноречиво свидетельствует неофициальное название автодрома – «Храм скорости». На этой трассе состоялась самая быстрая гонка в истории Формулы 1 – в 2003 году Михаэль Шумахер проехал дистанцию со средней скоростью 247,585 км/ч.

Команды настраивают машины на минимально возможный уровень прижимной силы, чтобы обеспечить максимальную скорость за счёт снижения сопротивления. Стабильность на торможении и эффективный разгон на выходе из поворотов являются ключевыми факторами. На шины на этой трассе действуют высокие боковые нагрузки, особенно в таких поворотах, как Parabolica и Curva Grande.

В Монце второй раз в сезоне после Венгрии будет использоваться альтернативный вариант распределения шин, при котором мы привозим на два комплекта сликов меньше, чем обычно. Это позволяет сократить выброс СО2 за счёт производства и транспортировки, а команды и гонщики получат больше вариантов стратегии. По этой же причине мы выбрали для Монцы тройку самых мягких составов – С3, С4 и С5. Такое сочетание будет использоваться уже в пятый раз в сезоне».