Лоусон: Перед Монцей будет возможность подготовиться

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Пилоты AlphaTauri готовятся к этапу в Монце с особенным настроением, ведь это домашняя гонка для команды из Фаэнцы, но если Юки Цунода уже в третий раз выйдет на старт Гран При Италии, то Лиама Лоусона подобный опыт ждёт впервые.

Юки Цунода: «Погода в Зандфорте осложнила жизнь всем командам, в том числе и нам. Если говорить о нашем выступлении, то тут были и плюсы и минусы: я доволен своим темпом, на тренировках и по ходу гонки я был достаточно быстрым, однако в воскресенье мы допустили ошибки при выборе тактики.

Решение долго оставаться на трассе на уже изношенных мягких шинах не сработало, а под конец мне не удавалось добиться нормального сцепления на промежуточной резине. Но теперь надо перевернуть ту страницу, ведь команду ждёт наш домашний Гран При.

Мне нравится Монца, там по-настоящему интересно пилотировать. Трасса очень скоростная, все настраивают машинына самый низкий уровень прижимной силы, поэтому тормозить перед шиканами непросто, а сложнее всего это делать перед 1-м поворотом.

Квалификация – всегда отдельная история, ведь все хотят получить преимущество, воспользовавшись слипстримом позади других машин. Наша AT04 неплохо справляется с быстрыми поворотами, поэтому итальянская трасса должна нам подойти.

В Спа мы уже опробовали настройки с небольшим уровнем прижима, и тогда с балансом машины всё было хорошо, хотя пока сложно сказать, на какие скорости мы будем реально способны в предстоящий уик-энд.

Он очень важен для нашей команды, тем более после отмены майского этапа в Имоле на автодроме, ближе всего расположенном к базе AlphaTauri. Я знаю, что сотрудники команды предвкушают гонку в Монце, особенно итальянцы, поэтому, конечно, мы надеемся показать там хороший результат».



Лиам Лоусон: «Хорошо, что перед Монцей у меня будет возможность по полной программе подготовиться к уик-энду и участвовать во всех тренировках.

Из Японии, где в предыдущий уик-энд я выступал в гонке, я прилетел в Зандфорт только в четверг вечером. Понятно, что всегда хочется подготовиться как можно лучше, но вероятность, что мои услуги потребуются, крайне мала, и я совершенно не ожидал такого развития событий, однако случилось именно так.

Команда оказала мне отличную поддержку, сделав всё возможное для моей подготовки, хотя мы были ограничены во времени. Даже во время гонки Пьер Амлин, мой инженер, очень правильно действовал, обеспечивая меня всей нужной информацией. Фактически он вёл меня по ходу Гран При, здорово упростив мою задачу, хотя, конечно, всегда есть моменты, которые можно улучшить.

По ходу гонки пришлось пилотировать в очень разных условиях, и тогда это было сложно, зато я приобрёл полезный опыт, который поможет готовиться к Монце.

Кроме того, на этой неделе я уже поработал на симуляторе, и хотя не было необходимости прикладывать большие усилия, чтобы добиться более комфортной посадки в кокпите, есть ряд вещей, на которые надо было обратить внимание.

В Монце требуется минимальная прижимная сила, и мне предстоит к этому привыкнуть. Я не ездил там на машине Формулы 1, поэтому мне придётся непросто, но на этой трассе я уже не раз выступал, и она не самая сложная. В любом случае надо будет многому научиться, многое улучшить в работе, а также проанализировать всю информацию, собранную в Зандфорте, чтобы максимально её использовать.

Я отправляюсь в Монцу вместе с итальянской командой, и уже это сделает уик-энд особенным. Формула 1 – совершенно иной мир, и в Зандфорте я не мог предположить, что почувствую эту огромную разницу между состоянием, в котором я появился на трассе в пятницу, и тем, что было, когда я приехал туда в субботу. Прежде всего я говорю об уровне внимания ко мне.

Монца – домашняя гонка для AlphaTauri, и могу представить, что там этого внимания будет ещё больше. Но невероятно здорово, что я получил возможность выступать в Формуле 1, ведь сколько я себя помню, я мечтал именно об этом, поэтому постараюсь сделать максимум, что будет в моих силах».