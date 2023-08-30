Ральф Шумахер: Норрис может стать напарником Макса

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Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Deutschland, рассуждая в своей колонке на сайте телеканала об итогах уик-энда в Зандфорте, предполагает, что очередная ошибка Серхио Переса может ему дорого обойтись.

В Зандфорте Макс Ферстаппен отпраздновал девятую победу подряд. Он по праву доминирует в Формуле 1, хотя сложно сказать, сможет ли он в этом сезоне выиграть вообще все гонки. Конечно, теоретически это возможно, но нельзя исключать, что в какой-то момент ему не повезёт. Пожалуй, это единственное, что может его остановить, ведь со своим делом он справляется просто отлично.

Позади Red Bull Racing идёт очень острое соперничество: иногда второй силой становится Mercedes, иногда McLaren, а в Нидерландах это была команда Aston Martin вместе с Фернандо Алонсо, как уже не раз бывало с начала сезона. По итогам года второе место в Кубке конструкторов должна всё-таки занять Mercedes, хотя в Зандфорте эта команда вновь делала серьёзные ошибки, из-за чего потеряла немало очков.

Серхио Перес вновь допустил промах, когда зацепил барьер на въезде на пит-лейн, а также был оштрафован за превышение скорости, из-за чего упустил 2-е место. Хельмут Марко не замечен в особых симпатиях к нему, и я думаю, что Серхио из-за этого нервничает – именно этим объясняются его ошибки. Весь уик-энд он выглядел очень расстроенным и растерянным. Не исключаю, что уже зреют какие-то решения о том, что после окончания сезона от его услуг команда может отказаться.

Лиам Лоусон отпраздновал свой дебют в Формуле 1 в составе AlphaTauri, и он будет одним из кандидатов на место в этой команде на 2024 год. Доктор Марко ему очень доверяет, хотя на этот счёт есть и другие мнения. Лиам нормально отработал в этот уик-энд, приложив максимум усилий. Кстати, любопытно, что вновь гонщик, ранее выступавший в серии DTM, попал в Формулу 1 – такого не было уже давно.

Могу представить, что новым напарником Ферстаппена станет Ландо Норрис, и это может произойти достаточно скоро. Похоже, что они – хорошие друзья, и предполагаю, что за Максом остаётся последнее слово при отборе кандидатов в его напарники.

В этом нет ничего необычного. В своё время такое право было у Айртона Сенны, и у моего брата тоже. Если гонщик калибра Ферстаппена вносит столь значительный вклад в дело успеха команды, то, по-моему, это только хорошо, если он знает, что его тылы надёжно прикрыты.

Логан Сарджент после аварии выглядел очень подавленным. Американский гонщик пытается удержаться в Williams, хотя в минувший уик-энд, когда мы общались с Джеймсом Ваулзом, руководителем команды, он говорил, что удовлетворён прогрессом Сарджента.

Но у Логана после гонки был такой вид, словно его будущее уже предрешено. Впрочем, это лишь моё впечатление. При этом место в Williams может быть интересно многим. Я даже думаю, что если бы его предложили Нико Хюлкенбергу, то и он подписал бы контракт с этой командой. Что касается шансов Мика Шумахера, то я бы их не переоценивал – есть много молодых гонщиков, которые хотят попасть в Формулу 1.