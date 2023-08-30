Юри Випс проведёт два этапа в IndyCar

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В середине прошлого года в Red Bull расторгли контракт с участником молодёжной программы Юри Випсом за расистские высказывания во время онлайн-игры. Эстонский гонщик довёл до конца сезон в Формуле 2, а в 2023-м на старт не выходил.

Накануне стало известно, что Випс проведёт два заключительных этапа сезона серии IndyCar в Портленде и на трассе Лагуна Сека в составе команды Rahal Letterman Lanigan Racing. В комментариях для издания Feeder Series Юри рассказал, что рассматривает предстоящие две гонки в качестве возможности найти себе постоянное место в IndyCar в 2024 году. Кроме того, Випс добавил, что больше не думает о карьере в Формуле 1.

Юри Випс: «Я чувствую, что вырос как личность, и благодарен за второй шанс. Я прекрасно понимаю, почему все были возмущены моим поступком. Сейчас я полностью понимаю, что означает сказанное мной слово, и возмущение в мой адрес было полностью оправдано. Я прошу прощения у всех, кому причинил боль.

В данный момент я совершенно не думаю о Формуле 1. Мне очень нравится в Штатах – я провёл в стране какое-то время и посетил несколько гонок IndyCar. Мне очень понравилась эта серия, которая совершенно не похожа на Формулу 1.

Я немного подзабыл о Формуле 1, и сейчас у меня нет никаких амбиций, связанных с этим чемпионатом. Я сосредоточен на том, чтобы получить место постоянно пилота в IndyCar в следующем сезоне».