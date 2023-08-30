Валттери Боттас: Мы едем в Монцу, чтобы сделать шаг вперёд

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В пяти гонках подряд Alfa Romeo не смогла заработать очков, но в команде хотели бы прервать эту неудачную серию в Монце…

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Впереди домашний этап, второй в серии из двух гонок подряд. Уик-энд в Зандфорте был сложным для нашей команды, но мы напряженно работаем, чтобы уже в этот уик-энд быть в хорошей форме.

Для нас Гран При Италии – особенно важный этап: это и ближайшая гонка к нашей базе в Хинвиле, и домашняя гонка для бренда Alfa Romeo, в честь которой мы планируем провести несколько мероприятий. На трибунах будут присутствовать более 150 наших коллег из Хинвила, так что в этот уик-энд мы особенно сильно хотим добиться успеха.

Монца – одно из самых знаковых мест в сезоне, где и сейчас слышен рев моторов тех героев автоспорта, которые проложили нам дорогу, а страсть тифози заразительна. Это великое событие в календаре, мы с нетерпением ждём начала уик-энда».

Валттери Боттас: «В Зандфорте мы выступили неудачно, но тот этап позади, а мы едем в Монцу, чтобы сделать большой шаг вперёд.

Гран При Италии важен для нашей команды, это наша домашняя гонка, многие люди с базы приедут нас поддержать, что ещё больше добавит мотивации. Мы постараемся сделать это событие особенным для них.

Мне всегда нравилось выступать в «Храме скорости», с нетерпением жду предстоящего этапа. Как и в Зандфорте, болельщики в Монце устраивают великолепное шоу. Надеюсь, итальянская трасса больше подойдет нашей машине и мы сможем заработать очки».

Гуаньюй Чжоу: «В этот уик-энд в Италии завершается европейская часть сезона. После гонки в Зандфорте осталось ощущение недосказанности, ведь до аварии моя гонка складывалась вполне позитивно. Но в этот уик-энд в Монце у нас есть ещё один шанс.

Гран При Италии уникален. Вы словно попадаете в музей автоспорта, а тифози оказывают невероятную поддержку. В этот уик-энд полностью выложимся, чтобы сделать шаг вперед и вернуться на те позиции, которых достойна наша команда».