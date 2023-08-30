Вассёр: Чтобы достичь целей, надо забыть об эмоциях

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Гран При Италии в Монце – всегда особенно важное событие для Ferrari и её болельщиков. Шарль Леклер, Карлос Сайнс и вообще вся команда рассчитывают на их горячую поддержку и надеются порадовать их хорошими результатами, несмотря на то, что нрав машины SF-23 достаточно капризный и не всегда предсказуемый.

Машина на итальянском этапе сезона будет в конфигурации, рассчитанной на минимальную прижимную силу ради высоких скоростей на прямых, но при этом важно найти компромисс в настройках, чтобы гонщики могли бороться с соперниками и обгонять их, не теряя времени на выходе из шикан классической трассы.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы долго ждали момента, когда сможем оправиться в Монцу, на единственный в этом году наш домашний Гран При, ведь майский этап в Имоле был отменён. Но теперь этот день настал, для всей команды выступление перед трибунами, заполненными тифиози – дополнительный повод вложить в работу всю душу и сердце.

Мы хотим отплатить нашим болельщикам за их поддержку в любых обстоятельствах, собираемся устроить для них яркое шоу и провести гонку так, чтобы им было чем гордиться.

Это мой первый Гран При Италии на посту руководителя Скудерии, что делает предстоящий уик-энд ещё более волнующим событием. Но чтобы достичь наших целей, необходимо забыть об эмоциях и полностью сосредоточиться на работе, начиная с первого круга первой тренировки до последнего круга гонки.

Как мы видели в Бельгии, на некоторых типах трасс наша машина может быть конкурентоспособна, но мы должны действовать идеально. Шарль и Карлос – одни из лучших гонщиков мира, и мы должны дать им возможность проявить свои таланты.

Позади Red Bull Racing идёт очень острое соперничество, отрывы совсем невелики, и любой нюанс может повлиять на результат. Мы приложим все усилия, чтобы выступить как можно лучше!»