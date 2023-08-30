Вассёр защищает команду

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Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр объяснил заминку на первом пит-стопе Шарля Леклера, когда в Зандфорте начался дождь.

Фредерик Вассёр: «Сильный дождь пошёл, когда Шарль находился в последнем повороте, и он сразу решил свернуть на пит-лейн. Решение было принято в последний момент, но оно было верным. Даже с учётом потери пяти или шести секунд мы оказались в более выгодном положении, чем если бы остались на трассе.

Конечно, когда на принятие решения у тебя есть пять или десять секунд, действовать гораздо проще, но мне не на что жаловаться, ведь решение было верным».