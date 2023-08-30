Видео: Трейлер фильма об Энцо Феррари

В прошлом году в Италии стартовали съёмки о полнометражного художественного фильма, рассказывающего о жизни Энцо Феррари, основателя одноимённой компании. Режиссёром проекта стал Майкл Манн, а роль Энцо Феррари была доверена Адаму Драйверу.

Лауру, жену Феррари, сыграла Пенелопа Круз, а роль его подруги, Лины Ларди, исполнила Шейлин Вудли. Среди других актёров стоит выделить Джека О'Kоннелла, сыгравшего Питера Коллинза, и Патрика Демпси в роли Пьеро Таруффи.

Съёмки картины под лаконичным названием «Феррари» закончились, и в широкий прокат фильм выйдет в конце декабря. Сегодня же был опубликован первый трейлер фильма.

В описании трейлера авторы раскрывает некоторые подробности сюжета: «Лето 1957 года. За кулисами зрелищных событий в Формуле 1 Энцо Феррари переживает кризис. Компании, основанной десять лет назад с нуля им и его супругой Лаурой, грозит банкротство. Их нестабильный брак был разрушен годом ранее из-за потери сына Дино. В это же время Феррари пытается признать своего сына Пьеро от Лины Ларди.

Тем временем, страсть гонщиков команды к победе подталкивает их к краю пропасти, когда они отправляются на коварную гонку Милле-Милья по дорогам Италии».