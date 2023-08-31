Цунода: Когда гонщики часто меняются, это непросто

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На пресс-конференции FIA в Монце Юки Цунода подчеркнул, что для AlphaTauri и для него тоже важно как можно лучше выступить на итальянском этапе чемпионата.

Юки Цунода: «Гран При Италии очень важен для нашей команды, это наша домашняя гонка, тем более, этап в Имоле был отменён, и тогда вся наша команда и её итальянские болельщики были очень расстроены. Хотя все мы знаем причину, из-за которой всё это произошло.

Но теперь гонка впервые в этом сезоне пройдёт в Италии, и у всей команды AlphaTauri, у всех моих коллег, у механиков и инженеров по-настоящему боевой настрой. У меня, конечно, тоже, и я надеюсь на хороший результат на этой трассе. Если удастся его добиться, он придаст дополнительную энергию всем, кто работает на базе в Фаэнце».

У японского гонщика в этом сезоне уже во второй раз сменился напарник: в начале сезона в AlphaTauri выступал Ник де Вриз, в июле его сменил Даниэль Риккардо, а теперь, когда австралиец получил травму, уже по ходу уик-энда в Зандфорте его место занял Лиам Лоусон. Юки спросили, не мешают ли ему все эти перемены сосредоточиться на его собственных задачах.

«Нет, всё нормально. В конечном итоге я должен заниматься своими делами, а они остаются прежними, – ответил Цунода. – Я должен показывать хорошие результаты, стараться зарабатывать очки, но можно сказать, что сложности скорее возникают у команды.

Когда гонщики так часто меняются, это непростая ситуация, но, по-моему, команда неплохо с ней справляется и её новые гонщики – тоже. Даниэль быстро адаптировался, всё складывалось хорошо, но затем, когда он попал в эту неприятную аварию, Лиам сел за руль его машины только на 3-й тренировке в субботу и нормально провёл квалификацию и гонку.

В общем, ситуация не самая простая, но мы справляемся. Что касается меня, то я особой разницы не чувствую».