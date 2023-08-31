FIA и Extreme E будут осваивать водородные технологии

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FIA и серия Extreme E решили объединить усилия и организовать новый внедорожный чемпионат мира, в котором машины будут оснащаться силовыми установками, работающими на водороде. Протокол о намерениях уже подписан обеими сторонами, и его можно считать первым шагом на пути к проведению первой в истории автоспорта подобной серии, дебютный сезон которой намечен на 2025 год.

С самого начала она будет проводиться под эгидой федерации, а уже в 2026-м может получить статус чемпионата мира – при условии, что к этому времени она будет соответствовать всем необходимым критериям.

Новая серия будет называться Extreme H (Hydrogen – водород), работа по её организации началась, и уже в этом году запланировано провести тесты прототипа гоночного внедорожника с водородной силовой установкой.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Мы очень рады продолжить работу с серией Extreme E на её пути к тому, чтобы стать чемпионатом мира. Использование возобновляемых источников энергии – одна из ключевых задач FIA и часть нашей долгосрочной стратегии. Эта серия – идеальный пример такого подхода.

Водород – важная часть этой программы, и мы занимаемся разработкой требований по безопасности, предъявляемым к машинам с силовыми установками на водороде. Эти требования включены в Международный спортивный кодекс FIA.

Если столь популярная серия, как Extreme E, где выступают команды с известными гонщиками, видит потенциал в водородных технологиях, то это обнадёживает. Подход организаторов серии к равенству и многообразию совпадает с нашими взглядами, поскольку мы стараемся сделать автоспорт доступным для всех.

Автоспортивные соревнования – прекрасная платформа для разработки и развития новых технологий, и в этом плане у будущей серии огромный потенциал. Поскольку водородные технологии пройдут проверку в суровых условиях внедорожных соревнований в самых различных условиях, от этого выиграет вся автомобильная индустрия».

Алехандро Агаг, основатель и исполнительный директор Extreme E: «Организация вместе с FIA первого чемпионата мира, в котором будут соревноваться машины, работающие на водороде – важнейшая веха для Extreme E и новой серии Extreme H.

Много лет назад мы начали разговор о гонках в экстремальных условиях, чтобы продемонстрировать невероятную эффективность и инновационные идеи, воплощённые в электрических внедорожниках, а теперь наша серия стремительно развивается и продолжает продвигать передовые технологии, поэтому мы первыми в мире переходим на водородное топливо и организуем Extreme H.

Сегодняшнее заявление – первый значительный шаг на пути создания нашего чемпионата и реализации революционных планов по организации гонок на машинах, в которых будет применяться водородное топливо».