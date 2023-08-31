Леклер: В Монце надеюсь побороться за победу

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Вчера вечером в Милане Шарль Леклер и Карлос Сайнс приняли участие в специальной презентации, прошедшей в фирменном магазине Ferrari, впервые появившись на публике в новой униформе, посвящённой предстоящему Гран При Италии.

Разумеется, там прошла встреча с болельщиками Скудерии, после чего Карлос отметил, что с каждым годом их становится всё больше, а Шарль пообещал сделать всё ради победы в Монце, хотя признал, что добиться этого будет непросто.

Также на сайте Ferrari поделилась коротким видеороликом, в котором Леклер занимается на симуляторе и рассказывает об основных особенностях классической итальянской трассы.

Шарль Леклер: «Итак, мы в Монце, на трассе, которая для меня на всю жизнь останется особенной – полагаю, именно с ней связаны мои лучшие воспоминания. В Монце в 2019 году я выиграл гонку на глазах всех болельщиков Ferrari, и это было абсолютно невероятно!

Сложность в том, что весь уик-энд машины здесь плохо держат трассу, сцепление на очень низком уровне, потому что настроены на минимальную прижимную силу. На прямых мы разгоняемся до очень высоких скоростей, но за это приходится расплачиваться, ведь повороты мы проходим медленнее.

И всё-таки я очень люблю эту трассу и в предстоящий уик-энд надеюсь побороться за победу. Её участок, который начинается от 7-го поворота – очень быстрый, но потом мы приближается к шикане Ascari, и это очень техничная комбинация из трёх поворотов.

Там надо атаковать поребрики, особенно в первом из них, но сделать это правильно очень трудно, поскольку машина может потерять стабильность, и тогда с этим сложно справиться. Поэтому там я предпочитаю слегка смещаться в сторону внешнего края трассы.

Из последнего поворота круга надо выйти как можно лучше, это очень важно, поскольку за ним следует очень длинная прямая, где слева расположены трибуны, заполненные болельщиками. Не сомневаюсь, вы будете приветствовать Ferrari и нас, так что спасибо за вашу поддержку! Увидимся в этот уик-энд!»