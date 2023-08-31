Лэнс Стролл продолжит выступать за Aston Martin

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Руководитель Aston Martin Майк Крак подтвердил, что Лэнсу Строллу гарантированно место в команде в 2024 году. После тринадцати этапов сезона канадец 121 очко уступает в личном зачёте напарнику Фернандо Алонсо, и Крак объясняет такую разницу не проблемами со скоростью у Лэнса, а невезением.

Майк Крак: «В данный момент в команде не ведётся никаких обсуждений [контрактов]. В следующем году мы будем в порядке с двумя нынешними пилотами.

Между нашими гонщиками большая разница в заработанных очках, но важно отличать её от разницы в скорости. Команда анализирует сезон и выступления гонщиков. Как команда мы должны гораздо лучше работать с Лэнсом. Речь идёт и о гоночной стратегии, и о надёжности. В основном все проблемы с надёжностью возникали на его машине. Мы должны стать намного лучше в этом аспекте.

Например, в Зандфорте Лэнс сильно проводил уик-энд, но команда должна взять ответственность за стратегические решения, которые испортили ему гонку. Мы должны лучше работать в подобных ситуациях».