Машины Alfa Romeo в Монце будут выглядеть по-особому

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О презентации нового спорткара Alfa Romeo 33 Stradale мы рассказывали – конечно, команда Alfa Romeo не осталась в стороне от этого события и представила специальную раскраску машин C43, в том числе посвящённую ему, достижениям компании в целом, а также предстоящему Гран При Италии.

Так машины Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу будут выглядеть только в дни гоночного уик-энда в Монце – в цветовой гамме прежде всего привлекает внимание итальянский триколор, но ряд элементов выкрашены золотистой краской.

Оригинальную версию оформления машины разработали дизайнеры заводского подразделения Alfa Romeo Centro Stile, она была представлена в среду вечером в музее компании в Арезе близ Милана. А в четверг гонщики команды покажут её гоночной прессе перед боксами Alfa Romeo на автодроме в Монце.

Кстати, именно в Монце 56 назад был впервые представлен оригинальный спорткар 33 Stradale, разработанный во второй половине 60-х автоспортивным подразделением Alfa Romeo.

Алессандро Аллуни Брави, представитель. команды: «В преддверии нашей домашней гонки в Монце я рад представить эту невероятно красивую версию оформления нашей машины, посвящённую не только 33 Stradale, но Alfa Romeo в целом и стране, где была создана эта компания – Италии.

Такая раскраска машины – вероятно, одна из самых впечатляющих за всё время, и для нас большая честь представить её нашим болельщикам, в том числе многим сотрудникам команды их Хинвила, которые тоже будут на трибунах автодрома».