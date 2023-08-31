Пиастри: Важную роль в Монце играет слипстрим

Оскар Пиастри выступал в Монце в молодёжных сериях, поднимался на подиум в Ф3 и одержал победу в Ф2, но теперь ему предстоит дебютный Гран При Италии в Формуле 1. На пресс-конференции FIA австралийский гонщик McLaren рассказал о своих впечатлениях, связанных с классическим итальянским автодромом.

Оскар Пиастри: «Я бы сказал, что эта трасса не столь техничная по сравнению с некоторыми другими, но она отличается особой, ни на что не похожей атмосферой, прежде всего это чувствуется в субботу и в воскресенье.

В квалификации важно воспользоваться слипстримом – у меня до сих пор остались кошмарные воспоминания со времён Ф3, когда квалификация была остановлена красными флагами. Как раз тогда гонщики пытались пристроиться позади машин соперников – надеюсь, сейчас всё будет не так плохо. Хотя, конечно, слипстрим играет важную роль, в том числе в воскресенье.

Но атмосфера в Монце мне очень нравится, и на этой трассе всё хорошо с обгонами, поэтому я уже в предвкушении гонки.

Если вспоминать уик-энд в Зандфорте, то надо признать, что в каких-то ситуациях там я мог действовать лучше, в том числе хорошим результатам не способствовала моя авария во время второй тренировки. Разумеется, когда мы анализировали наши действия, то стало понятно, что какие-то вещи надо было делать иначе, хотя, если учесть, что обе машины McLaren финишировали в первой десятке, то итог можно считать достаточно нормальным.

Но всегда можно добиться большего. Пример других гонщиков и других команд показал, что если принимать правильные решения, то можно было заработать много очков. Конечно, я извлёк несколько важных уроков, которые помогут мне стать лучше в профессиональном плане, но и команда тоже сделала определённые выводы».