Серхио Перес: Макс каждый уик-энд выкладывается на 100%

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В 2023 году Red Bull Racing выиграла все прошедшие тринадцать гонок сезона. На пресс-конференции FIA в Монце Серхио Перес рассказал, что ждут в команде от Гран При Италии.

Серхио Перес: «Сейчас сложно давать прогнозы, поскольку в этом году уже были случаи, когда мы ожидали серьезное преимущество над соперниками, а борьба получалась очень плотной. С другой стороны, были и гонки, в которых преимущество оказывалось выше ожиданий.

Трасса в Монце отличается от всех других, на которых мы уже выступили в этом году, так что нам самим интересно, какой окажется расстановка сил.

Я начинаю уик-энд с большой уверенностью и хочу провести его без проблем. Альтернативное распределение шин только усложнит задачу в квалификации, как это уже было в Венгрии. На этой трассе критически важно высоко квалифицироваться. Надеюсь, мы добьёмся отличного результата».

Отвечая на вопрос, за счёт чего у его напарника Макса Ферстаппена такое преимущество, Серхио сказал: «Думаю, мы должны отдать должное достижениям Макса. В данный момент он пилотирует на экстремальном уровне, выкладываясь на 100% каждый уик-энд, независимо от условий. Мне, как напарнику, тяжело это видеть.

Не важно, насколько просто или легко управляется машина и какое у нас преимущество, он всё равно выжимает 100% из себя и машины».