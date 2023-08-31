В Mercedes продлили контракты с Хэмилтоном и Расселлом

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В Mercedes продлили контракты с Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом. Оба британских гонщика продолжат выступать за команду из Брэкли до конца сезона 2025 года.

Льюис Хэмилтон: «Мы каждый день мечтаем о том, чтобы стать лучшими, и посвятили предыдущее десятилетие тому, чтобы общими усилиями этого добиться. Но быстро подняться на вершину не получится, для этого необходимы целеустремлённость, упорный труд и самоотверженность. Я горжусь тем, что вместе с этой невероятной командой мы вписали свою главу в книги по истории автоспорта.

Никогда ещё мы не жаждали побед так сильно. Мы учимся не только на успехах, но и на неудачах, продолжаем идти к нашей мечте, продолжаем бороться, какими бы ни были трудности, и обязательно вновь добьёмся побед.

Я благодарен команде за то, что она поддерживает меня и на трассе, и за её пределами. Наша история ещё не дописана, мы решительно настроены многого достичь и не остановимся, пока не добьёмся своего».

Джордж Расселл: «Я вырос вместе с командой, присоединившись к молодёжной программе в 2017 году. Это мой дом, и просто фантастика, что наше сотрудничество продолжится до 2025 года.

Сев за руль Mercedes в прошлом году, я хотел отблагодарить Тото Вольффа и всю команду за веру в меня. Первый поул и первая победа в прошлом году принесли незабываемые эмоции. Но гораздо важнее, что мне нравится работать со всеми в Брэкли и Бриксуорте, вместе дорабатывать машину и двигаться вперёд. Лояльность наших сотрудников, их видение будущего и напряжённая работа вдохновляют.

Мы сделали значительные шаги вперёд за последние 18 месяцев и стали сильнее, как команда. Я рад помогать наращивать этот импульс по мере того, как мы подходим к 2024-му и 2025-му году, стремясь вернуться в число лидеров».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Решение продолжить работу с нашими гонщиками было очень простым. У нас самая сильная пара пилотов, они оба играют важную роль для прогресса команды. Их сила и стабильность станут ключевыми элементами нашего будущего успеха.

Наше партнерство с Льюисом – одно из самых успешных в истории этого спорта. Мы всегда понимали, что продление контракта – простая формальность, а его подтверждение всех нас заряжает энергией.

У Льюиса фантастический послужной список, за годы совместной работы он стал опорой и лидером нашей команды. Эти лидерские качества имеют решающее значение, поскольку мы вновь нацелены на борьбу за мировое первенство. Будучи крупнейшей мировой звездой Формулы 1, он сыграл ключевую роль в формировании наших обязательств в области многообразия, инклюзивности и устойчивого развития, которые станут основой нашего успеха в ближайшие годы.

Джордж – один из лидеров своего поколения. В 2022-м он стал выступать в нашей команде и полностью оправдал оказанное доверие. Его дебютный поул в Венгрии и первая победа на Гран При Сан-Паулу стали яркими моментами прошлого сезона. Как гонщик он сочетает высокую скорость с упорством настоящего бойца. Но при этом он умён и внимателен к деталям, что поможет ему и дальше расти и развиваться. Он органично вписался в команду, и мы рады, что продлили наши отношения на ближайшие годы».

Маркус Шефер, неисполнительный председатель совета директоров Mercedes-Benz AG: «Отношения Льюиса с Mercedes-Benz сложились с самого начала его карьеры. За это время он выиграл семь чемпионатов мира, одержал 103 победы, 195 раз поднимался на подиум и завоевал 104 поул-позиции.

Его отличает ни с чем не сравнимое стремление к победам. Неизменный позитивный настрой и его страстное желание достичь новых успехов – постоянный источник гордости и вдохновения для всех, кто связан с нашей командой и вообще работает в Mercedes-Benz Group.

Джордж Расселл также стал членом семьи Mercedes-Benz, в 2017-м присоединившись к нашей молодёжной программе. С каждым годом он продолжал развиваться и повышать своё мастерство. Когда он одержал свою первую победу в Гран При, это был невероятный момент – тогда он продемонстрировал свой впечатляющий талант. Джорджа и Льюиса связывают хорошие отношения – для команды это здорово и создаёт основу для плодотворной работы.

Мы рады продолжить этот путь вместе с обоими гонщиками и надеемся в будущем добиться новых успехов. Я знаю, что у всей команды боевой настрой перед оставшимися этапами сезона, и она продолжит всё более уверенно выступать в 2024-м и в последующие годы».