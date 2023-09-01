Алонсо: Williams и Ferrari поборются за подиум в Монце

28

На прошлой неделе в Зандфорте Фернандо Алонсо вернулся на подиум, финишировав вторым. Гонщик Aston Martin не рассчитывает на повторение такого результат в Монце – в четверг Фернандо рассказал журналистам, что по расчётам его инженеров в этот уик-энд борьба за подиум позади Red Bull Racing развернётся между Williams и Ferrari.

Фернандо Алонсо: «Они будут быстры. Наши расчёты показывают, что эти две команды превзойдут остальных в этот уик-энд. У Williams очень высокая максимальная скорость по ходу сезона, но и в Ferrari будут быстры. Как и в Канаде, в Монце длинные прямые и шиканы, а в таких условиях они очень быстры.

Я считаю, что борьба с этими двумя командами станет для нас главным вызовом в этот уик-энд. И они будут бороться между собой за подиум».

До летнего перерыва в результатах Aston Martin произошёл спад. В команде уверяли, что это было связано с техническими новинками, но в Монце Фернандо Алонсо рассказал, что у него до сих пор нет полного объяснения причин произошедшего.

«Я не знаю, в чём была причина проблем, – продолжает чемпион мира. – Иногда мы начинали гоночный уик-энд и понимали, что машина не реагирует на наши действия. Мне было некомфортно в поворотах, и я чувствовал, что с машиной что-то не то. Мы начинали менять настройки, прибавляли в чём-то одном, и в другом аспекте всё становилось ещё хуже.

Приходилось действовать на тонкой грани, но я никогда не был полностью доволен машиной. В июле такое происходило очень часто. Возможно, дело было в аэродинамическом обвесе, который мы использовали в то время. У нас было несколько мыслей о том, с чем могли быть связаны наши трудности в то время, но чёткого объяснения нет до сих пор».