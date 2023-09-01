Алонсо: У нас просто нет лишних шин для тренировок

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Фернандо Алонсо явно не нравится новый подход к квалификации, который шинники Pirelli во второй раз в этом сезоне применили в Монце, поскольку он не способствует нормальной подготовке к главным событиям уик-энда. Но его напарнику по Aston Martin вообще не повезло: Лэнс Стролл пока не проехал ни одного круга, и ему придётся полагаться на информацию, собранную Алонсо и Фелипе Друговичем, резервным гонщиком команды.

Фернандо Алонсо (8-й): «Тренировки прошли неплохо, всегда приятно возвращаться в Монцу, где мы используем уникальные настройки, рассчитанные на минимальную прижимную силу, позволяющие развивать очень высокую максимальную скорость.

Когда пилотируешь в Монце машину Формулы 1, то по-настоящему чувствуешь, что адреналин зашкаливает! В общем, я рад, что мы снова здесь, хотя понятно, что из-за проблем, возникших у Лэнса, мы смогли проехать не так уж много кругов.

Но и я не слишком активно работал на трассе: при таком формате квалификации много кругов не проедешь – у нас просто нет лишних шин для тренировок. Поэтому приносим извинения болельщикам, которые в пятницу почти не видят машин на трассе.

Как я уже сказал, у нас нет лишней резины, чтобы по-настоящему проверить машину, но тут все в равном положении. Поэтому, когда мы пытаемся составлять прогнозы на завтрашнюю квалификацию, приходится строить догадки.

Но думаю, что результаты будут очень плотными. В Монце всего шесть поворотов, поэтому все машины, начиная с 6-й позиции по 16-ю, будут в пределах двух или трёх десятых. Поэтому надо добиться, чтобы мы оказались в верхней части этой группы».

Лэнс Стролл (без времени): «Разумеется, команда смогла получить какую-то информацию о поведении машины на этой трассе, поэтому посмотрим, что мы сможем предпринять, готовясь к завтрашнему дню. Но поскольку я не проехал ни одного круга, то не знаю, за какие результаты мне удастся бороться. Посмотрим…»

Фелипе Другович (18-й в первой тренировке): «Сегодня я получил удовольствие, пилотируя AMR23 – машина просто фантастическая! Я ожидал, что настройки на минимальную прижимную силу немного скажутся на стабильности, но был приятно удивлён отличной управляемостью и смог почти сразу вполне уверенно атаковать.

Поскольку в завтрашней квалификации применяется альтернативный подход к использованию резины, на всю сессию мне выделили единственный комплект шин Medium, но мы смогли полностью выполнить план работы на трассе.

Я посвятил много времени работе на симуляторе, помогая команде в доводке машины, поэтому благодаря возможности вернуться за руль получил хорошее представление о том, как идёт модернизация AMR23. Также это поможет улучшить корреляцию между симулятором и реальной трассой.

Я очень благодарен команде за сегодняшнюю возможность и за то, как она помогала мне по ходу сессии. Было очень приятно вновь поработать вместе со всеми на трассе».