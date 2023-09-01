Элбон: В прошлом году в Монце я сильно расстроился

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Год назад Алекс Элбон не смог принять участие в Гран При Италии, поскольку неожиданно попал в больницу и перенёс срочную операцию по удалению аппедикса. Именно тогда за руль его машины Williams сел Ник де Вриз и в своей дебютной гонке в Формуле 1 заработал очки за 9-е место.

Сейчас на пресс-конференции FIA в Монце Элбона спросили, с какими чувствами он сейчас вспоминает те события?

«Я тогда остановился в той же самой гостинице, в которой живу и сейчас, причём мне опять дали тот же самый номер! – рассказал Алекс. – И вот лежу я в постели и вспоминаю, как тогда всё произошло. Я почувствовал боль, не понимая, что со мной происходит… В общем, сейчас я даже попросил, чтобы мне поменяли номер.

А вообще странное было время. Я сильно расстроился, ведь это был единственный раз за весь сезон, когда я знал, что наша машина достаточно быстра и позволяет бороться за очки. Но Ник тогда отлично справился с делом за меня. Однако теперь подобное не повторится – аппедикс-то удалён! (смеётся)

В этом году по сравнению с прошлым сезоном у нас более конкурентоспособная машина, это чувствуется на всех трассах, но посмотрим, как всё сложится здесь, в Монце. Разумеется, после Зандфорта у всех довольно высокие ожидания и в этот уик-энд, но мы должны оставаться реалистами.

Трассу в Спа можно сравнивать с этой, но там мы были не настолько быстры, как ожидали, и тогда для нас прозвучал тревожный сигнал. Потому предлагаю до первой тренировки поменьше рассуждать о том, как себя покажет машина, и на какие скорости она будет способна».