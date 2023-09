Ф3: Гёте выиграл квалификацию, Бортолето – титул

2

Оливер Гёте выиграл квалификацию заключительного этапа Формулы 3 в Монце. Помимо распределения позиций на старте, в пятницу стало известно имя чемпиона 2023 года – им стал Габриэль Бортолето.

Перед началом этапа только у Пола Арона и Хосе-Марии Марти оставались математические шансы на титул, но для их сохранения каждому из них нужно было завоевать поул, чтобы заработать два очка. Однако ни гонщику Prema, ни гонщику Campos этого сделать не удалось, и даже если Бортолето не заработает очки в двух оставшихся гонках уик-энда, две победы Арона или Марти не позволят им догнать по очкам бразильского гонщика Trident.

В начале квалификации гонщики сразу выехали на трассу, но после одного круга все свернули на пит-лейн, поскольку никто не хотел никого разгонять. Ожидание на пит-лейн продолжалось несколько минут – гонщики начали возвращаться на трассу, когда до конца сессии оставалось 23 минуты.

Через две минуты квалификация была остановлена красными флагами, и всем во второй раз пришлось возвращаться в боксы. На прямой перед Parabolica молодые гонщики сильно сгруппировались и замедлились, словно приглашая соперников ехать вперёд, и в этот момент Оливер Грей врезался сзади в Идо Коэна. Удар получился несильным, и Коэн смог самостоятельно вернуться в боксы. Стюарды взяли инцидент на заметку, а квалификация возобновилась через четыре минуты.

Гонщики в третий раз выехали на трассу. На этот раз обошлось без приключений, и после прогревочнеого круга гонщики начали попытки.

За 16 минут до конца сессии на трассе появились жёлтые флаги, а затем и красные – дебютанта Джошуа Дюфека развернуло в шикане Roggia. Гонщик Campos вылетел в гравий и застрял в нём. До остановки сессии многие успели проехать круг. Протокол возглавил Чао Коллет.

После того, как машину Дюфека убрали с трассы, гонщики отправились на четвёртую попытку. Бортолето показал пятое время, а протокол возглавил Оливер Гёте. Однако уже на следующем круге Гёте вылетел в гравий во втором повороте Lesmo и разбил машину, врезавшись в защитный барьер. Гонщик самостоятельно покинул машину, а квалификация была вновь остановлена красными флагами.

На восстановление барьера требовалось время, по расписанию уик-энда до второй тренировки Формулы 1 должна состояться квалификация Формулы 2, поэтому было принято решение не возобновлять квалификацию Формулы 3. Тем самым, Габриэль Бортолето гарантировал себе победу в чемпионате, поскольку ближайший преследователь Пол Арон показал третье время.

В субботу по правилу реверсивной решётки первые двенадцать мест стартуют в обратном порядке. Таким образом, завтра с поула гонку начнёт Грегуар Соси. Вместе с ним из первого ряда стартует Никола Цолов.

В воскресной гонке с поула стартует Чао Коллет, поскольку показавший лучшее время Оливер Гёте потеряет десять позиций на старте из-за штрафа, полученного на прошлом этапе в Спа. Никита Бедрин из-за проблем с машиной не принял участие в квалификации.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. О.Гёте Trident 1'38.909 — 05 2. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1'39.001 0.092 03 3. П.Арон Prema Racing 1'39.043 0.134 03 4. Д.Эдгар MP Motorsport 1'39.137 0.228 03 5. Г.Бортолето Trident 1'39.261 0.352 05 6. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1'39.288 0.379 03 7. З.О'Салливан Prema Racing 1'39.319 0.410 04 8. Л.Форнароли Trident 1'39.340 0.431 03 9. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'39.442 0.533 03 10. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1'39.573 0.664 03 11. Н.Цолов ART Grand Prix 1'39.580 0.671 03 12. Г.Соси ART Grand Prix 1'39.601 0.692 03 13. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1'39.710 0.801 03 14. М.Боя MP Motorsport 1'39.784 0.875 05 15. Ф.Колапинто MP Motorsport 1'39.879 0.970 03 16. Х.Марти Campos Racing 1'40.114 1.205 03 17. К.Мэнселл Campos Racing 1'40.176 1.267 04 18. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'40.203 1.294 03 19. К.Фредерик ART Grand Prix 1'40.211 1.302 03 20. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1'40.640 1.731 03 21. Ф.Симонацци Rodin Carlin 1'40.821 1.912 03 22. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1'41.195 2.286 03 23. У.Шин PHM Racing by Charouz 1'41.239 2.330 03 24. Д.Дюфек Campos Racing 1'41.419 2.510 03 25. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1'41.422 2.513 03 26. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1'42.511 3.602 04 -. Д.Беганович Prema Racing — — 04 -. О.Грей Rodin Carlin — — 02 -. И.Коэн Rodin Carlin — — 03 -. Н.Бедрин Jenzer Motorsport — — 00