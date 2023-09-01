Ферстаппен: Я просто стараюсь ехать как можно быстрее

14

Макс Ферстаппен не согласился с репликой руководителя команды Mercedes Тото Вольфа по поводу его превосходства над напарником Серхио Пересом.

Тото говорил о том, что Макс по каким-то причинам превзошёл всех своих напарников, в том числе весьма опытных, заявив: «Возможно, это способность создавать вокруг себя машину, очень сложную в управлении, но которая быстра, когда ты способен ей управлять, поэтому напарники так отстают».

Ферстаппен с этим не согласен.

Макс Ферстаппен: «Полная чушь. Я просто стараюсь ехать как можно быстрее. Я не говорю парням: «Постройте мне машину так, как мне нравится». Я просто прошу их построить мне самую быструю машину, а потом пытаюсь её освоить. И так каждый год, ведь все машины разные.

Люди спрашивают: "Каков ваш стиль пилотирования?" Да нет ничего особенного в моём стиле. Я адаптируюсь к машине, стараюсь сделать так, чтобы она ехала быстро».