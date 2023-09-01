Ферстаппен: В какой-то момент я решу, что с меня хватит

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В самом начале уик-энда в Монце команда Mercedes подтвердила контракты с обоими гонщиками – таким образом, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон останутся в команде ещё на два сезона. Соответственно, семикратный чемпион мира намерен выступать в Формуле 1 как минимум до сорока лет.

Но Макс Ферстаппен, который уже на пути к своему третьему титулу, не собирается следовать его примеру, и у него совершенно иные планы на будущее.

«Нет, у меня вообще нет подобного желания, – заявил гонщик Red Bull Racing в интервью Racefans. – Я уже решил, чем хочу заняться за пределами Формулы 1. У меня есть страстное увлечение, и эту мою мечту я тоже хочу реализовать. Но я вовсе не собираюсь никому угрожать, что уйду из Ф1, но просто у меня именно такие воззрения на жизнь.

Я выступаю в гонках с четырёхлетнего возраста и в какой-то момент решу, что с меня хватит. Для меня не стоит вопрос о завоевании семи, восьми или девяти титулов. В конечном итоге, когда ты первый раз становишься чемпионом мира, потом вновь и вновь повторяется одно и тоже.

Но у меня уже много планов, никак не связанных с Ф1. Не могу сказать, что Формула 1 – это моя жизнь, просто сейчас я ничем другим не занимаюсь. Поэтому думаю, что вполне смогу заняться чем-то ещё, а также мне не придётся так много путешествовать. Мне это просто надоест.

Мне уже сейчас не нравится, сколько времени приходится тратить на постоянные перелёты. Хотя, конечно, уйти из команды, которая выигрывает гонки и чемпионаты, будет очень трудно. В любом случае у меня контракт до 2028 года, и я это знаю. Но к тому времени мне исполнится 31 год, и, вероятно, мне захочется заняться другими вещами.

Я знаю, что и в 31 я смогу быть очень конкурентоспособным, но дело не в этом – просто однажды я решу, что мне достаточно. К тому же мне нравится проводить время дома. Но я всегда знаю, когда должен вновь переключить всё внимание на гонки, чтобы приехать на трассу и быть готовым показывать высокие результаты. Я всегда был таким. Я считаю, что моя частная жизнь – это очень важно. У меня должна быть возможность периодически отключаться от Формулы 1 и поменьше о ней думать».

Впрочем, всё это относится к дальнейшим планам Макса, а в этот уик-энд он намерен выступить не хуже, чем в предыдущих гонках.

«Наша команда выиграла все гонки в этом году, поэтому мы хотим продолжить делать то же самое, это однозначно, – категорично ответил Ферстаппен на вопрос о его планах на этот уик-энд. – Но это всегда непросто, многое может пойти не так, как надо, и об этом всегда надо помнить.

Для меня всегда важно, чтобы мы полностью сосредоточились на том, что происходит в нашей команде, что мы в состоянии контролировать. Со стороны невозможно понять, насколько это сложно. Я бы с радостью позволил другим попробовать и посмотреть, что у них получится. Я-то знаю, как это непросто. В каждый уик-энд мы сталкиваемся с теми или иными трудностями.

Конечно, у нас быстрая машина, но я всегда привожу такой пример: в Ф2 и Ф3 у всех одинаковая техника, но всё-таки разница между машинами очень велика. Почему? Это означает, что если вы не сможете правильно настроить машину, то разница в скоростях будет очень заметная. То же самое происходит в Формуле 1. Мы тратим очень много времени, чтобы добиться оптимальных настроек.

Конечно, сезон складывается для нас невероятно успешно. Но это вовсе не значит, что мы просто веселимся и легко относимся к своим задачам в каждый очередной уик-энд. Это требует от всех огромных усилий, мы продолжаем в полной мере выкладываться. Разумеется, совершенства достичь невозможно, но думаю, что мы можем гордиться тем, как мы работаем сейчас».