Окон: Мы пока не можем регулярно бороться за подиум

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На пресс-конференции FIA в Монце Эстебан Окон прокомментировал подиум напарника Пьера Гасли на прошлом этапе в Зандфорте и добавил, что на данный момент скорость Alpine не позволяет регулярно бороться за попадание в первую тройку.

Эстебан Окон: «Подиум на прошлом этапе как нельзя лучше повлиял на моральный дух команды. Здорово, что мы завоевали второй подиум в сезоне в условиях настолько плотной борьбы в середине пелотона. Теперь мы с Пьером оба поднимались на подиум в этом году – это показывает, что мы в состоянии использовать возможности, когда они появляются, и мы должны быть этим довольны.

Тем не менее, у команды впереди много работы. Мы знаем, насколько сильно должны прибавить, чтобы чаще финишировать в первой пятёрке и бороться за подиум. Главное, что все работают с максимальной отдачей, и в команде отличная атмосфера».

Отвечая на вопрос, насколько эффективно действовало новое руководство Alpine в минувший уик-энд, Эстебан ответил: «Я был сосредоточен на своей работе. Как я уже сказал, когда появилась возможность, мы, как команда, ей воспользовались.

Всегда есть области, в которых можно прибавить и стать лучше. Каждый сосредоточен на своём участке работы. Моя задача – пилотировать машину настолько быстро, насколько возможно.

Шансы в этот уик-энд? В Спа на трассе подобного типа мы были достаточно конкурентоспособны и демонстрировали высокую скорость на первом и третьем секторах, которые, в основном, состоят из прямых. Я надеюсь, что в Монце мы сможем повторить нечто похожее и заработаем очки в воскресенье».