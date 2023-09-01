Пиастри: Скорость на быстром круге достаточно высока

3

Гонщики McLaren завершили пятничные тренировки в первой пятёрке, но оба, комментируя их итоги, подчеркнули, что необходимо продолжать работу по поиску оптимальных настроек.

Ландо Норрис (2-й): «Надо проанализировать, где и из-за чего мы теряем, но полагаю, что по-прежнему в основном на прямых, если сравнивать с машинами других команд, например, с Ferrari.

Впрочем, мы ожидали, что на этой трассе они поедут быстро, их машина отличается неплохим балансом, ведь она и с медленными поворотами хорошо справляется.

Но думаю, что у нас уже есть несколько идей, которые мы попытаемся развить. Нам удалось сделать шаг вперёд между первой и второй сессиями, так что постараемся прибавить ещё, хотя это не так просто. Но продолжим работать в этом направлении».

Оскар Пиастри (4-й): «Похоже, что на нашей машине вполне можно гоняться. Когда вы готовитесь к Монце, команда настраивает машину на минимальную прижимную силу, то ощущения за рулём не очень приятные, но такое впечатление, что наша скорость на одном быстром круге достаточно высока.

Конечно, нам по-прежнему есть над чем работать, ведь квалификация на этой трассе – не самое главное, и надо также учесть все факторы, от которых зависит успех в воскресной гонке.

Думаю, в первый день уик-энда мы отработали нормально, теперь надо разобраться в нескольких важных вопросах и добиться улучшений. Но в целом вполне неплохой день».