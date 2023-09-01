Шлем Боттаса посвящён гонщикам Alfa Romeo 50-х

8

Предстоящий Гран При Италии в Монце – особая гонка для Alfa Romeo F1 Team, причём не только потому, что она «домашняя»: это последний год, когда прославленная итальянская марка выступает в качестве титульного спонсора команды из Хинвила.

В Alfa Romeo серьёзно подошли к этому событию; мы уже рассказывали и о презентации новейшего суперкара 33 Stradale, и о специальной версии раскраски машин C34, на которых в этот уик-энд будут выступать Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

Но финский гонщик по-своему подготовился к итальянскому гоночному уик-энду, представив очередной вариант оформления своего шлема, который он будет использовать в Монце. Как всегда, он был разработан Тиффани Кромвелл, австралийской подругой Валттери, а воплощён итальянским дизайнером, известным как Daniel.

Эта версия посвящена гонщикам, на машинах Alfa Romeo побеждавшим в Формуле 1 более семи десятилетий назад, и должна вызывать ассоциации с гоночными шлемами той поры.

«Мы в Монце, это домашний Гран При для Alfa Romeo, – сказал Боттас, представляя свой новый шлем. – Это большой гоночный уик-энд, и я отдаю дань самому началу пути Alfa Romeo в Формуле 1, т.е. ранним 50-м. Если конкретно, то речь о 1950 годе, когда чемпионом мира стал Джузеппе Нино Фарина, и о 1951-м, когда титул выиграл Хуан-Мануэль Фанхио. Шлем в стиле «ретро», он напоминает шлемы, в которых гонщики выступали в те времена».