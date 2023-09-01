В Ferrari начали переговоры с Леклером о контракте

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Контракты Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с Ferrari истекают в конце 2024 года. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассказал, что с Леклером уже начались переговоры о новом соглашении.

Фредерик Вассёр: «Мы начинаем обсуждать с Шарлем продление его контракта на 2025 год. Он – часть команды. Мы должны предоставить в его распоряжение настолько хорошую машину, насколько возможно, и он должен пилотировать настолько хорошо, насколько он может».

Интересно, что о переговорах о новом контракте с Карлосом Сайнсом Вассёр не упомянул. Ранее Карлос говорил, что хочет определиться с планами на 2025 год в предстоящее межсезонье.