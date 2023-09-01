Валттери Боттас: Чжоу заслуживает место в Формуле 1

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В конце сезона у Гуаньюя Чжоу истекает контракт с Alfa Romeo. Валттери Боттас высоко оценил прогресс напарника с момента дебюта в Формуле 1 в 2022 году, и считает, что китайский гонщик заслуживает место в Формуле 1.

Валттери Боттас: «Я считаю, что Чжоу добился отличного прогресса. По сравнению с прошлым годом он прибавил не только в скорости, но и в уверенности в своих силах и технических знаниях. Я считаю, что он заслуживает место в Формуле 1. Он приятный в общении, и с ним здорово работать».

Комментируя другой контракт, его бывшего напарника Льюиса Хэмилтона с Mercedes, Валттери сказал: «Для меня эта новость не стала сюрпризом. Видно, что Льюис продолжает получать удовольствие от гонок. В нём по-прежнему горит огонь, и он хочет вернуться на вершину. Так что я не удивлён».