Алекс Элбон: Я не хочу торопиться с прогнозами

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Алекс Элбон показал седьмое время во второй тренировке в Монце. Гонщик Williams рассказал, что сегодня команда изучала шины Medium, чтобы повысить шансы на выход в финал квалификации.

Его напарник Логан Сарджент показал шестнадцатое время и ставит перед собой задачу выйти во вторую часть квалификации.

Алекс Элбон (7-й): «Сложно найти настройки под минимальную прижимную силу. Не думаю, что кому-то это особенно хорошо удалось, но в остальном машина в порядке. Программа, по которой мы сегодня работали, отличалась от программ большинства. Мы старались разобраться в шинах Medium, которые завтра будут обязательны для использования во второй части квалификации. Это было важно сделать, чтобы повысить шансы на выход в финал.

С машиной возникли небольшие сложности, но ничего такого, с чем бы я не смог справиться. Завтра мы ещё поработаем над решением этого вопроса. Важно, что мы участвуем в борьбе, но я не хочу торопиться с прогнозами.

Посмотрим, по каким программам будут работать остальные в третьей тренировке. Это поможет нам понять, на чём нужно сосредоточить усилия».

Логан Сарджент (16-й): «День получился сложным, но я уверен, что это из-за низкой прижимной силы. Определённо завтра мы должны найти возможность прибавить. Не думаю, что мы сильно отстаём, но хотим сделать несколько шагов вперёд.

В субботу важно избежать хаоса, который обычно случается в Монце, вывести шины в рабочий диапазон и хорошо проехать круги. Надеюсь, всё это позволит мне занять высокую стартовую позицию. Цель на завтра – двигаться вперёд шаг за шагом. Сначала пройти во вторую часть квалификации, а затем уже думать об остальном».