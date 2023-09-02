Боттас: Гонки в Монце часто бывают непредсказуемыми

5

Валттери Боттас доволен свои четырнадцатым временем в квалификации Гран При Италии и считает, что у него есть шансы заработать очки в гонке. Его напарник по команде Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу не вышел из первой части квалификации и сказал, что перед финальной попыткой Карлос Сайнс помешал ему как следует прогреть шины.

Валттери Боттас (14-й): «Квалификация получилась достаточно простой, а выход во вторую часть можно считать хорошим результатом. Машина неплохо выглядела на всех составах, что было преимуществом, учитывая альтернативный вариант распределения шин.

В начале уик-энда наш темп оказался недостаточно высоким, но по сравнению с тренировками мы сделали шаг вперёд. У нас хорошая скорость на прямых, но мы немного теряем в поворотах. Я полагаю, что темп ближайших соперников схож с нашим, поэтому я надеюсь, что мы поборемся завтра.

В конце концов, это Монца. На этой трассе гонки часто бывают непредсказуемыми, поэтому у нас есть шансы отыграть позиции и попасть в первую десятку».

Гуаньюй Чжоу (16-й): «На круге выезда из боксов перед финальной попыткой мне пришлось бороться с Карлосом Сайнсом перед поворотом Parabolica – сначала я обогнал его на прямой, а затем он обогнал меня на торможении и тем самым немного меня замедлил. В результате в начале быстрого круга мои шины оказались за рамками оптимальной температуры, и я потерял много времени на первом секторе, где обычно можно отыграть.

К сожалению, я выбыл из дальнейшей борьбы, но надо признать, что команда проводит сложный уик-энд. Мы добились прогресса, но изначально оказались далеко позади – в пятницу и даже в субботу утром я не думал, что у нас есть какие-то шансы в квалификации, поэтому хорошо, что удалось добиться прогресса.

Будет сложно претендовать на очки в гонке, но я готов побороться. В этот уик-энд нам не просто демонстрировать такой же темп, как у парней в первой десятке, но всё зависит от того, какие у нас будут возможности. Необходимо избежать проблем на пит-стопах, и я надеюсь, что мы продвинемся наверх».