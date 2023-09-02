Формула 2: Субботний спринт в Монце выиграл Вести

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По итогам квалификации с поула в спринте стартовал Ральф Бошунг, показавший вчера 10-е время, но с третьей позиции в субботу гонку начинал Фредерик Вести, один из главных претендентов на титул, и перед стартом он заверил, что сегодня намерен рисковать.

Своё обещание он с успехом выполнил уже в первых поворотах трассы в Монце: отлично тронулся с места, сразу атаковал Бошунга, заставив того ошибиться, вышел на 2-ю позицию, а через несколько секунд без труда опередил Ричарда Ферсхора и захватил лидерство.

Но Амори Кордил, гонщик голландской команды Van Amersfoort Racing, ехавший одним из последних, не удержал машину на трассе, после чего она заглохла, хотя не получила внешних повреждений.

Выехал автомобиль безопасности.

Также надо отметить, что ещё до того, как на трассе появились жёлтые флаги, Тео Пуршер, лидер личного зачёта, смог отыграть три позиции, поднявшись на 7-е место, а на рестарте опередил ещё и Айзека Хаджара и уже ехал шестым.

Вести лидировал, но Ферсхор явно не мог держать заданный им темп и к 6-му кругу проигрывал уже почти секунду. За голландцем ехал Куш Майни, но отставал от него ещё сильнее, а вот его уже вовсю атаковал Виктор Мартен. За счёт более позднего торможения перед 1-м поворотом он лихо опередил индийского гонщика Campos, но на том же круге Пуршер наконец-то обогнал Джека Кроуфорда в шикане Della Roggia и уже добрался до первой пятёрки.

Для Пуршера важно было не позволить Вести заработать много очков, если уж не получается его опередить, следовательно, надо было подобраться к лидеру гонки как можно ближе. Его следующей целью был Мартен, его соотечественник и напарник по команде ART, но тот ехал не просто быстро, но даже записал на свой счёт лучший круг гонки.

Благодаря такому темпу Виктор нагнал Ричарда Версхора и за счёт очень позднего торможения в том же 1-м повороте опередил его, поднявшись на 2-ю позицию. Но едва он успел это проделать, как вновь выехал автомобиль безопасности – на этот раз из-за столкновения машин Роя Ниссани и Хуана-Мануэля Корреа. Если американец смог продолжить движение, то Dallara израильского гонщика развернуло, и она просто перегородила половину трассы во второй шикане.

Понятно, что отрывы нивелировались, что было только на руку Мартену и Пуршеру, но наверняка не очень понравилось лидировавшему Фредерику Вести, который к моменту этого происшествия успел заметно нарастить преимущество.

На рестарте Кушу Майни удалось опередить Пуршера, но тот красиво отыгрался во второй шикане.

Хаугер в борьбе за позицию с Хаджаром не удержал машину на трассе, вынужден был на полном ходу пересечь гравийную обочину, но смог вернуться назад, хотя пропустил нескольких соперников и откатился за пределы первой десятки.

Когда до финиша спринта оставался всего один круг, Вести лидировал, но Мартен ехал всего в полусекунде позади и был готов воспользоваться любой возможностью для атаки. Француза в свою очередь преследовал Ферсхор, а того почти догнал Пуршер.

На торможении перед 1-м поворотов последнего круга Хаджар опередил Кроуфорда, своего напарника по Hitech, но это был спор за 6-ю позицию. Кроме того, на более ранней стадии гонки Айзеку был выписан 5-секундный штраф, так что остаться на этой строчке протокола ему всё равно было не суждено.

21-й круг гонщики первой четвёрки промчались в таком темпе, что Виктор Мартен вновь показал лучшее время, однако догнать лидера всё равно не смог, и Фредерик Вести первым увидел клетчатый флаг, одержав свою пятую победу в сезоне. Вернуться в лидеры чемпионата ему не удалось, но он сократил до 9 очков отставание от Пуршера, который сегодня финишировал четвёртым.

Виктор Мартен, благодаря 2-му месту в спринте, тоже смог почти вплотную подобраться к Аюму Ивасе, пока занимающему 3-ю строчку личного зачёта, но сегодня сошедшего с дистанции из-за технических проблем. Французскому гонщику ART есть за что бороться, ведь 3-е место по итогам сезона в Ф2 даёт право на вожделенную суперлицензию FIA, а Мартен входит в молодёжную программу Alpine и, конечно, мечтает, что рано или поздно получит шанс добраться и до Формулы 1.

Но не будем опережать события, тем более что до окончания сезона ещё три гонки – завтрашняя в Монце и две в ноябрьском финале в Абу-Даби.

Результаты спринта

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Ф.Вести Prema Racing 40'18.006 — 21 2. В.Мартен ART Grand Prix 40'18.562 0.556 21 3. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 40'19.002 0.996 21 4. Т.Пуршер ART Grand Prix 40'19.760 1.754 21 5. К.Майни Campos Racing 40'21.945 3.939 21 6. О.Берман Prema Racing 40'24.378 6.372 21 7. А.Леклер DAMS 40'25.208 7.202 21 8. Р.Станек Trident 40'26.715 8.709 21 9. Д.Дуэн Invicta Virtuosi Racing 40'27.434 9.428 21 10. К.Новалак Trident 40'28.161 10.155 21 11. А.Хаджар Hitech Pulse-Eight 40'28.545 10.539 21 12. Д.Хаугер MP Motorsport 40'28.734 10.728 21 13. Д.Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 40'29.187 11.181 21 14. З.Мэлони Rodin Carlin 40'29.483 11.477 21 15. Э.Фиттипальди Rodin Carlin 40'31.825 13.819 21 16. Д.Мейсон PHM Racing by Charouz 40'34.294 16.288 21 17. Д.Дарувала MP Motorsport 40'36.909 18.903 21 18. Х.М.Корреа Van Amersfoort Racing 40'39.982 21.976 21 19. Р.Бошунг Campos Racing 40'42.200 24.194 21 11. А.Иваса DAMS 23'20.750 сход 12 16. Р.Ниссани PHM Racing by Charouz 21'11.980 сход 11 15. А.Кордил Invicta Virtuosi Racing — сход 00