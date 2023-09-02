Карлос Сайнс: Главная цель – выиграть гонку

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Карлос Сайнс выиграл квалификацию в Монце, что вызвало бурю восторгов у тифози, которых на трибунах итальянского автодрома явно больше, чем болельщиков других команд – это четвёртый поул в карьере испанского гонщика.

Карлос Сайнс (1-й): «Если честно, квалификация была очень напряжённой, особенно финальная сессия. Вы же понимаете, мы все втроём вели спор за поул, поэтому ехать пришлось просто на пределе возможного. На последнем круге я знал, что можно отыграть какое-то время в шикане Ascari и в повороте Parabolica, поэтому решил рискнуть.

Всё получилось неплохо, но на этом последнем круге пришлось атаковать изо всех сил. Когда я пересёк линию финиша, у меня по коже сразу побежали мурашки – на круге возвращения в боксы я видел публику на трибунах, слышал весь этот шум – всё это вызывает просто невероятные эмоции!

Вообще везде, где бы мы ни находились, мы чувствуем горячую поддержку, и это самое лучшее чувство, какое только может испытывать гонщик. Наша главная цель в завтрашней гонке – подняться на вершину подиума, поэтому важно удержаться в лидерах, и ради этого я намерен полностью выложиться.

Надо хорошо стартовать и хорошо провести первый отрезок – посмотрим, сможем ли мы сражаться с Максом. Обычно на длинных сериях кругов он быстрее нас, но я сделаю всё, что в моих силах».

Шарль Леклер (3-й): «Благодаря тифози я могу испытывать только самые радостные эмоции, хотя собой я не совсем доволен – разумеется, я хотел быть первым! Но поул выиграл Карлос, и это прекрасная новость для Ferrari, впрочем, он весь уик-энд отлично справляется с делом.

У меня во всех трёх квалификационных сессиях сложностей было намного больше, но мне всё-таки удалось всё собрать воедино, поэтому я тоже доволен. К сожалению, в финале не было возможности воспользоваться слипстримом, и из-за этого мы потеряли как минимум одну позицию.

Но это жизнь! Мы всё равно должны быть довольны – когда я показываю 3-й результат, то улыбаюсь не так уж часто, но когда мы чувствуем такую поддержку болельщиков, это вызывает невероятные чувства!»