Кевин Магнуссен: Позитивный день

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В Haas F1 довольны итогами пятницы, но рассчитывают на прогресс в субботу…

Кевин Магнуссен (11-й): «Хорошая пятница. Мы оказались более конкурентоспособны, чем на прошлых этапах, по крайней мере в пятницу. Мы и раньше стремились показать хорошее время во второй и третьей тренировке, но в квалификации всё складывалось иначе.

Тем не менее, это был позитивный день, надеюсь, мы подтвердим эту скорость на быстром круге, хотя темп на большой серии кругов пока оставляет желать лучшего».

Нико Хюлкенберг (10-й): «Длинную серию кругов во второй тренировке дважды прерывали красные флаги, что сломало наш график, так что мы не смогли собрать всей информации на воскресенье.

На быстром круге я чувствовал себя вполне уверенно, но длинную серию кругов с большим количеством топлива проехать не удалось, поэтому мне сложно что-то комментировать.

Посмотрим, что изменит альтернативный подход к распределению шин. Думаю, нам будет сложнее выйти из первой части квалификации. Но мы готовимся в тому, чтобы преодолеть этот вызов».