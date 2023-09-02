Леклер: У меня возникли проблемы с балансом машины

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Карлос Сайнс возглавил протокол второй сессии свободных заездов Гран При Италии. По мнению испанского гонщика Ferrari, первый день гоночного уик-энда подтвердил, что трасса в Монце подходит машине SF-23.

Его напарник Шарль Леклер закончил тренировку на шестой строчке в протоколе и рассказал, что ему мешали проблемы с балансом машины.

Карлос Сайнс (1-й): «В целом, позитивная пятница для команды. Судя по всему, в этот уик-энд к машине вернулась скорость, а характеристики трассы лучше нам подходят.

Сегодня только пятница, и завтра не будет просто, поскольку борьба очень плотная – несколько машин находятся в пределах пары десятых. Мы постараемся ещё прибавить, особенно на длинной серии кругов – в этой области у нас есть возможность стать лучше.

Здорово пилотировать перед потрясающими болельщиками в Монце! Мы продолжим атаковать!»

Шарль Леклер (6-й): «В целом, довольно сложный день. Мы продемонстрировали достаточно хорошую скорость, однако у меня возникли проблемы с балансом. Завтра мы поработаем над этим вопросом, особенно на коротких сериях кругов. С полными баками машина выглядит лучше».