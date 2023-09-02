Симоне Берра: Для гонки больше подходят Medium и Hard

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В Монце шинники предложили командам альтернативный выбор шин – 11 комплектов сликов вместо 13-ти – три комплекта Hard, четыре Medium и четыре Soft. В завтрашней квалификации гонщики должны использовать только один состав в каждой сессии: Hard в первой, Medium во второй и Soft в третьей.

Симоне Берра, главный инженер: «Полезный день с точки зрения полученной информации, которую мы будем анализировать по ходу уик-энда.

Альтернативный выбор шин заставил команды изменить свою программу, что позволило нам собрать большое количество данных о шинах, распределенных практически поровну между всеми тремя составами для сухой трассы, не снижая зрелищность, поскольку количество кругов полностью соответствовало тому, что мы видели в Монце в прошлом году.

Уже в первой серии кругов, когда температура воздуха была более близка к той, что мы ждём в воскресенье, мы увидели длинные серии кругов. Вторая тренировка проходила по более традиционной схеме, позволив нам подтвердить разницу в характеристиках между Medium и Soft, которая, по нашим оценкам, составит около полусекунды.

Для гонки больше подходят составы Medium и Hard, а Soft не дает большого преимущества, учитывая температуру в этот уик-энд. Состояние трассы продолжает улучшаться, износ шин постепенно уменьшится, особенно это касается состава Soft».