Тото Вольфф: Мы не должны уподобляться рестлингу

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Тото Вольфф считает, что любые искусственные попытки лишить Red Bull Racing преимущества противоречат базовым принципам Формулы 1 – этого делать нельзя, а задача остальных команд в том, чтобы догнать лидеров чемпионата.

Мнения руководителей Ferrari и McLaren мы уже приводили, и Вольфф вполне с ними солидарен.

«Как руководителю команды мне вовсе не хочется заниматься тем, что в прошлом делали другие, и говорить: «Мы должны изменить правила, поскольку при таком преимуществе одной команды дальше продолжать нельзя». Но если команда доминирует так, как Red Bull с Максом Ферстаппеном, то это вполне заслуженно. В этом и проявляется принцип меритократии.

Если они соблюдают все регламенты – технический, спортивный и финансовый, то вы должны просто признать, что они молодцы. Наша задача – догнать их, а если это занимает много времени – значит, на это нужно столько времени.

Я помню, как люди возмущались, когда в чемпионате доминировали мы. Но на первом месте должен быть спорт, а не развлечение. Мы не должны уподобляться рестлингу, где сценарии пишутся заранее. Мы такого не хотим».

В прошлом действительно бывало, что в регламент вносились некоторые корректировки – именно так было в 2021 году, когда в FIA изменили правила, связанные с днищем машины, под тем предлогом, что необходимо снизить нагрузку на шины Pirelli. Однако есть мнение, что именно это позволило Red Bull сравняться по скорости с Mercedes, и тот сезон увенчался неоднозначной концовкой, в результате чего Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом мира.

«Думаю, победу в чемпионате 2021 года мы упустили по многим причинам, – обратился к этому примеру руководитель команды Mercedes. – Во-первых, это была финальная гонка сезона. Но мы проиграли ещё и из-за того, что правила были составлены с тем расчётом, чтобы сократить наше преимущество.

В сезоне 2020 года мы доминировали. Думаю, тогда у нас была лучшая машина из всех, какие мы когда-либо создавали. Но ближе к концу сезона правила были изменены, днище пришлось переделать, и это было сделано именно для того, чтобы нас остановить.

Посмотрите на результаты в 2021-м – мы были уже не так конкурентоспособны, как Red Bull, но всё-таки смогли отыграться и вновь стали претендовать на победу в чемпионате. Но в те времена изменения регламента были однозначно нацелены на то, чтобы изменить расстановку сил».