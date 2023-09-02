Юки Цунода: Мы знаем наши слабые места

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В пятницу гонщики AlphaTauri были не очень быстры, но с оптимизмом ждут субботы…

Юки Цунода (14-й): «Нормальный день. В первой тренировке мы провели несколько тестов, а во второй работали с машиной. Мы знаем наши слабые места, нужно найти ещё пару десятых, чтобы оказаться в первой десятке.

Мы здорово прибавили в скорости на прямых, что поможет бороться в верхней части средней группы команд. Из-за красных флагов нам удалось проехать только пару длинных серий кругов, так что посмотрим, как всё сложится завтра.

Я очень хочу пройти во вторую часть квалификации и пробиться в финал, вечером мы внимательно изучим телеметрию, чтобы максимально хорошо подготовиться к завтрашнему дню».

Лиам Лоусон (18-й): «Мы сделали всё, что планировали, что очень важно. Для подготовки к квалификации ещё есть третья тренировка – мы используем это время.

В Формуле 1 я ещё не работал с разными составами шин в квалификации, но я сосредоточусь на прогреве шин, особенно жесткого состава Hard в первой сессии.

Юки – отличный напарник, а Риккардо дал мне множество советов на прошлой неделе – они здорово меня поддерживают, как и вся команда. Главное – добиться комфортных ощущений за рулём».