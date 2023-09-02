В FIA нашли решение, чтобы избежать проблем с трафиком

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В квалификации в Монце гонщикам часто мешает трафик, а иногда действия на трассе становятся и вовсе небезопасными – все стремятся уйти на решающую попытку как можно позже, да ещё и оказаться в слип-стриме позади другой машины, поэтому на прямой перед последним поворотом сильно замедляются, словно приглашая соперников проехать вперёд.

В пятничной квалификации Формулы 3 подобные действия привели к столкновению и красным флагам. Чтобы не допустить подобных инцидентов в квалификации Формулы 1, гоночный директор FIA Нильс Виттих в субботу выпустил указание, согласно которому слишком медленное движение по трассе будет считаться умышленным.

«В интересах безопасности и порядка во время сессии, кроме ситуаций, которые стюарды сочтут исключительными, если любой гонщик проедет расстояние от второй линии автомобиля безопасности до первой линии автомобиля безопасности медленнее, чем за 1 минуту и 41 секунду по ходу любого круга во время или после квалификации, включая круги выезда и возвращения в боксы, будет считаться, что гонщик проехал необоснованно медленно», – говорится в опубликованном документе FIA.

Любой гонщик, проехавший круг медленнее установленного времени, может быть оштрафован после квалификации.