Валттери Боттас: Пятница прошла не очень гладко

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В первый день работы на трассе в Монце команда Alfa Romeo столкнулась со сложностями, связанными со сбоями программного обеспечения, причём это затронуло обе машины. Из-за этого в первой тренировке Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу потеряли какое-то время, но специалисты команды разобрались с неполадками, и во второй сессии удалось наверстать упущенное.

Важно, что гонщики предоставили инженерам достаточный объём информации о работе модернизированной передней подвески C43, а это поможет команде лучше подготовиться к завтрашней квалификации.

Валттери Боттас (12-й): «Выступать на глазах множества наших коллег из Хинвила, приехавших в Монцу на Гран При Италии, и видеть на трибунах столько людей в футболках команды Alfa Romeo доставляет особое удовольствие. Мы чувствуем поддержку болельщиков и надеемся, что в этот уик-энд сможем отблагодарить их за эту любовь.

Пятница прошла не очень гладко, всё началось с небольших проблем, связанных с работой программного обеспечения, которые удалось исправить, но из-за этого в первой сессии мы потеряли какое-то время.

По ходу второй тренировки удалось добиться определённого прогресса, к тому же завтра нас ждёт ещё одна тренировка, и это поможет найти оптимальные настройки, подходящие для квалификации.

Вечером предстоит поработать, чтобы сделать ещё один шаг вперёд и провести квалификацию настолько хорошо, насколько это возможно».

Гуаньюй Чжоу (19-й): «Монца – наша домашняя гонка, здесь невероятная атмосфера, но несмотря на весь энтузиазм, сегодня мы отработали хуже, чем ожидалось. В начале первой тренировки у нас возникла техническая проблема, но я вообще по ходу обеих сессий чувствовал, что с машиной происходит что-то не то.

Мы должны понять, с чем это связано, и завтра добиться улучшений. Команда сделает для этого всё возможное, чтобы мы были способны на хорошую скорость в квалификации, а также смогли показать хорошие результаты в гонке в воскресенье».