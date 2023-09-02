Вассёр: Нестабильность – главное, что нам мешает

6

Итальянский этап сезона в Монце – первый домашний Гран При для Фредерика Вассёра на посту руководителя команды Ferrari, и пока для неё всё складывается неплохо: Карлос Сайнс лидировал на тренировках, а Шарль Леклер отстаёт от него не так уж много.

Но когда Вассёра в интервью телеканалу Sky спросили, как идут его дела, он, смеясь, ответил: «Жив пока! Но тренировки – это не квалификация, и сегодня днём нам надо будет потрудиться, чтобы всё собрать воедино.

Пока всё действительно идёт неплохо, машина показала хороший темп в том числе на длинных сериях кругов, но результаты очень плотные – так будет и сегодня днём, поэтому расслабляться нельзя, необходимо сохранять полную собранность и постараться выступить настолько хорошо, насколько это возможно.

У нас были определённые сложности в Зандфорте и в Будапеште, но в Канаде, Австрии и Спа наша форма была уже лучше – следовательно, SF-23 лучше справляется с трассами, требующими более низкого уровня прижимной силы, поэтому в Монце всё должно быть нормально.

Мы уже готовимся к 2024 году, но поскольку регламент остаётся стабильным, то мы не можем разработать новое шасси с нуля. Однозначно, что сейчас мы уже лучше понимаем особенности SF-23, которая нестабильно себя ведёт не только на разных трассах, но на некоторых из них ещё и в разных поворотах.

Как только нам удастся избавиться от этой нестабильности, мы сразу сделаем заметный шаг вперёд – это более правильный подход, чем просто пытаться повысить прижимную силу шасси. Нестабильность – главная проблема, которая нам мешает».