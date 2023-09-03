Алекс Элбон: Посмотрим, что получится завтра

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Алекс Элбон вновь отлично провёл квалификацию в составе Williams, пятый раз в семи последних Гран При пробившись в финал…

Алекс Элбон (6-й): «Мы ехали в Монцу с надеждой пройти в финал квалификации и шестое место стало отличным достижением. У нас отличная машина, более быстрые соперники опережают нас на дистанции гонки, но здесь всё как обычно. Если удастся удержать позицию в борьбе с Aston Martin и McLaren, я буду доволен.

Машина в порядке, до квалификации мы корректировали настройки каждую сессию – никак не удавалось найти оптимальные, но затем всё встало на своё место. Мы знали, что эта трасса нам подходит, но нужно использовать этот уик-энд, чтобы продвинуться вперёд в Кубке конструкторов – посмотрим, что получится завтра».

Логан Сарджент (15-й): «По ходу уик-энда нам не удалось заставить шины работать – кроме состава Hard. С этим нужно разобраться. На Hard я чувствовал себя очень комфортно, а позже на Medium возникли проблемы. Всё было хорошо, пока мы не поменяли состав, и мы не понимаем причину.

В этот уик-энд мы проехали не так много длинных серий, поэтому не представляем, как будем выглядеть в воскресенье. Моя цель – добиться большего, чем сегодня, у нас быстрая машина – посмотрим, что принесёт завтрашний день».