Ф2: Берман выиграл гонку, Пуршер повысил шансы на титул

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Воскресную гонку Формулы 2 в Монце с поула начинал Тео Пуршер, лидер личного зачёта молодёжной серии. Именно она считается основной, и очки в ней начисляются в полном объёме,.

При этом Тео, выступающий за команду ART, одержал в этом сезоне всего одну победу, тогда как Фредерик Вести, его главный соперник в борьбе за титул, вчера уже в пятый раз поднялся на вершину подиума, но ему, пожалуй, чаще не везло, что и привело к этому своеобразному дисбалансу. Забегая вперёд, скажем, что не повезло ему и сегодня.

В пятницу Пуршер выиграл квалификацию в Монце и был намерен в полной мере воспользоваться этим преимуществом, тогда как датчанин стартовал только с 8-й позиции.

Тео хорошо стартовал, но его сразу атаковал Оливер Берман, гонщик Prema и слушатель Академии Ferrari, активно прессинговал в первых поворотах и опередил перед второй шиканой. Но ещё более важные события произошли позади лидирующей группы, и их жертвой стал не кто иной, как Фредерик Вести.

Он отлично стартовал, опередил нескольких соперников и уже было добрался до первой пятёрки, но перед ним лихо прорывался вперёд Виктор Мартен, по пути оттеснивший Романа Станека с третьей позиции.

Машина чешского гонщика команды Trident дестабилизировалась, он пытался удержать её под контролем, но, вероятно, в этот момент увидел, что справа его обходит Вести. Станек в последний момент решил его не пропускать, Фредерику пришлось уворачиваться, правые колёса его машины оказались на обочине, и всё закончилось разворотом и ударом о барьер. На этом гонка для него была закончена, а шансы на титул резко снизились.

Выехал автомобиль безопасности, чтобы маршалы смогли эвакуировать повреждённую Dallara команды Prema, но на 4-м круге гонка возобновилась.

На рестарте Берман сохранил лидерство, Пуршер ехал следом, его преследовал Мартен, а 4-ю позицию занимал Станек, ставший виновником схода Фредерика Вести. Разумеется, стюарды уже занялись расследованием того неприятного эпизода.

На 7-м круге гонка вновь была нейтрализована жёлтыми флагами и очередным выездом автомобиля безопасности – на этот раз из-за вылета Артура Леклера, младшего брата гонщика Ferrari. Казалось, он допустил ошибку на торможении перед 1-м поворотом, однако на повторе этого эпизода было видно, что тормоза не были заблокированы: его машина просто проехала прямо, её развернуло и вынесло в зону безопасности, где она и заглохла. Не исключено, что это было связано с какими-то техническими проблемами.

Большинство гонщиков воспользовались ситуацией и отправились в боксы менять резину, в том числе лидеры. Но когда Пуршер и Берман выезжали из боксов, их машины едва не столкнулись на пит-лейн, и стюарды обратили на это внимание – им предстояло решить, не были ли действия гонщиков неосторожными и небезопасными.

В это время стало известно другое их решение: стюарды выписали 5-секундный штраф Станеку за то, что своими действиями он спровоцировал аварию, приведшую к сходу Фредерика Вести.

К моменту рестарта первая пятёрка выглядела так: на первую позицию поднялся Джехан Дарувала, за ним ехал Джек Дуэн, третью позицию занимал Аюму Иваса, четвёртую – Айзек Хаджар, но никто из них ещё не был в боксах.

Берман временно замыкал первую пятёрку, а за ним держался Пуршер.

На рестарте Дуэн и Иваса затеяли борьбу с Дарувалой, и победителем из этой схватки вышел японский гонщик DAMS. Однако в глубине пелотона произошла серьёзная авария – с трассы была выбита машина Зейна Мэлони, и всё это произошло на старт-финишной прямой, когда все уже набрали высокую скорость.

Похоже, в машину Мэлони сзади врезался Рой Ниссани, из-за чего её развернуло, и Зейн, что называется, превратился в пассажира, поскольку уже не мог влиять на происходящее. Энергия удара о барьеры была очень серьёзной, машина гонщика Carlin была разбита, а сам он, выбравшись из кокпита, явно прихрамывал.

Разумеется, в третий раз выехал сейфти-кар, и его водителю, Бернду Майландеру, пришлось вести пелотон через пит-лейн, поскольку на старт-финишной прямой работали маршалы, ликвидируя последствия аварии Мэлони.

Когда автомобиль безопасности вернулся в боксы, позади было уже 15 из 30 кругов гонки. Порядок первой пятёрки изменился: лидировал Берман, вторым ехал Дуэн, пока не совершивший обязательный пит-стоп, третью позицию занимал Пуршер.

На рестарте Берман удержал лидерство и за один круг создал отрыв от Дуэна, превышавший секунду. Пуршер не торопился обгонять австралийца по двум причинам – во-первых, Джек ещё поедет на пит-стоп, во-вторых, он далеко не основной соперник Тео в борьбе за титул. Впрочем, уже на следующем круге француз всё-таки пошёл в атаку, которую Дуэн отбил, но ещё через круг Пуршер его опередил. К этому времени Берман успел довести преимущество до 2,6 секунды.

На 19-м круге все обратили внимание, что система DRS на машине Виктора Мартена осталась в открытом состоянии, что является нарушением. При этом он ехал пятым, и стюарды показали ему чёрно-оранжевый флаг – следовательно, он должен был ехать в боксы, где команда ART попыталась что-то предпринять. Но выяснилось, что починить DRS не получается, и расстроенный гонщик покинул кокпит.

Тем временем стюарды, расследовав эпизод на рестарте, пришли к выводу, что вина Ниссани в той аварии вполне очевидна, и израильтянин получил штраф в виде проезда по пит-лейн.

На 23-м круге Куш Майни атаковал Джека Кроуфорда в борьбе за 5-ю позицию, но американец сместился в сторону, чтобы не позволить сопернику выйти вперёд, между машинами произошёл контакт, и Dallara команды Campos оказалась за пределами трассы со сломанным передним крылом и передней подвеской.

Майландеру пришлось вновь вывести на трассу красный Mercedes AMG GT, на итальянском этапе выполняющий функцию автомобиля безопасности FIA, а когда гонка возобновилась, до финиша оставалось всего четыре круга.

Берман уверенно провёл рестарт и сохранил лидерство, а вот Аюму Иваса дерзким манёвром опередил Тео Пуршера, оттеснив лидера личного зачёта на третью позицию. Француз не сдавался и попытался контратаковать соперника, но безуспешно. Более того, на следующем круге его атаковал Ричард Ферсхор, и Тео пришлось предпринимать решительные действия, чтобы не пропустить голландца.

На этом же круге Джек Дуэн обогнал Хуана-Мануэля Корреа и поднялся на 7-ю позицию, а вот во второй десятке произошёл контакт между машинами Станека и Кроуфорда, в результате чего американец вылетел с трассы в шикане Ascari, и всё закончилось сходом.

В пятый раз за гонку выехал автомобиль безопасности, и стало понятно, что финиширует она именно в таком режиме – к разочарованию и её участников, и болельщиков на трибунах Монцы. Формально борьба на трассе возобновилась на последнем круге за один поворот до финиша, но это, конечно, не то, что все хотели видеть.

Даже победитель гонки, Оливер Берман, в четвёртый раз в сезоне добившийся такого успеха, посетовал по радио, что автомобиль безопасности выезжал на трассу слишком часто. Но вряд ли это помешало ему радоваться победе, а Аюму Ивасе, неожиданно занявшему второе место, отпраздновать своё достижение. Впрочем, Тео Пуршер, занявший третье место, наверное, тоже не особо грустил, ведь он не только сохранил лидерство в личном зачёте, но и увеличил преимущество по отношению к Фредерику Вести ещё на 16 очков, поскольку также был автором лучшего круга гонки.

Перед финальным этапом сезона, который пройдёт в Абу-Даби в конце ноября, на счету Пуршера 191 очко, у Вести по-прежнему 166, а вот Иваса так радовался потому, что подобрался к нему почти вплотную – теперь у японского гонщика 152 очка.

Результаты гонки

Пилот Команда Время/Разница 1. О.Берман Prema 1:03'50.518 2. А.Иваса DAMS +0.258 3. Т.Пуршер ART Grand Prix +0.462 4. Э.Фиттипальди Carlin +0.906 5. Д.Хаугер MP Motorsport +1.167 6. Д.Дуэн Virtuosi Racing +1.587 7. Д.Дарувала MP Motorsport +3.033 8. А.Кордил Virtuosi Racing +3.361 9. Р.Бошунг Campos Racing +3.532 10. Р.Станек Trident +3.915 11. А.Хаджар Hitech GP +4.208 12. Д.Мейсон PHM by Charouz +4.391 13. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing +5.538 14. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing +7.666 15. Р.Ниссани PHM by Charouz +10.025 16. Д.Кроуфорд Hitech GP +3 круга – К.Маини Campos Racing сход – В.Мартен ART Grand Prix сход – З.Мэлони Carlin сход – А.Леклер DAMS сход – Ф.Вести Prema сход – К.Новалак Trident сход