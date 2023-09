Ф3: Джонни Эдгар выиграл финальную гонку сезона в Монце

2

Джонни Эдгар стал победителем финальной гонки сезона Формулы 3 в Монце. Вместе с ним на подиум поднялись двое других британских гонщиков – Зак О’Салливан и Тейлор Барнард.

В воскресенье утром в Монце светило солнце. После прогревочного круга обладатель поула Оливер Гёте вместо того, чтобы занять стартовую позицию, поехал к выезду с пит-лейн из-за проблем с педалью газа. Механики откатили его машину к боксам в попытке решить проблему, но Оливер стартовать на смог.

На пит-лейн откатили и машину Кайлена Фредерика, у которого тоже возникли технические проблемы. Остальной пелотон отправился на второй прогревочный круг.

Место обладателя поула осталось пустовать на старте. Чао Коллет сохранил лидерство, а Джонни Эдгар в борьбе за второе место обогнал Пола Арона. Во шикане Roggia эстонского гонщика Prema обогнал Габриэль Бортолето.

Куда хуже сложился первый круг для победителя субботнего спринта Франко Колапинто – в шикане Roggia его выдавили за пределы трассы, после чего аргентинский гонщик задел стену левыми колёсами, сломал подвеску и остановился. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Рестарт был дан на четвёртом круге из двадцати одного. В первой десятке Никола Цолов обогнал Тейлора Барнарда, а Хосе-Мария Марти опустился с девятого на одиннадцатое место после срезки первого поворота.

На шестом круге в первом повороте Джонни Эдгар провёл атаку на Коллета и вышел в лидеры гонки. Бортолето ошибся в первом повороте и откатился на девятое место. Зак О‘Салливан обогнал Пола Арона и поднялся на третье место.

В повороте Lesmo 2 Грегуар Соси вылетел в гравий из-за прокола заднего левого колеса, которое получил в борьбе с Бортолето. На трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.

На девятом круге гонка рестартовала. В Roggia Коллет обогнал Эдгара, но в Lesmo 2 Эдгар провёл успешную контратаку и вернул себе лидерство. Бортолето поднялся на седьмое место, а Пол Арон откатился на десятую строчку после того, как Леонардо Форнароли вытолкнул его за пределы трассы во втором повороте. Позднее Леонардо получил за это десятисекундный штраф.

На десятом круге на входе в Parabolica Бортолето обогнал Цолова в борьбе за шестое место. На одиннадцатом круге Форнароли резко потерял скорость и откатился на девятую позицию, после чего скорость к нему вернулась.

На двенадцатом круге на торможении в первом повороте Коллет обогнал Эдгара, а в борьбе за третье место Барнард прошёл О’Салливана. В этот же момент стюарды объявили о пятисекундном штрафе для Никиты Бедрина за получение преимущества за пределами трассы.

На следующем круге лидеры вновь поменялись позициями – в первом повороте Эдгар обогнал Коллета. Габриэль Бортолето поднялся на пятую строчку, обогнав Мари Бою. Себастьян Монтойя разбил машину в Roggia после того, как сзади его подтолкнул Габриэле Мини. На трассу в третий раз выехал автомобиль безопасности.

На шестнадцатом круге был дан рестарт. Зак О’Салливан успешно атаковал Коллета и поднялся на второе место. Позади лидеров в третьем повороте Идо Коэн и Хосе-Марию Марти вылетели за пределы трассы и сошли. На трассу вновь выехал автомобиль безопасности.

Никита Бедрин вернулся в боксы с повреждённой машиной и тоже сошёл с дистанции. Через два круга Роберто Фария остановился на трассе из-за технических проблем.

Рестарт был дан за один круг до финиша. Джонни Эдгар удержал лидерство, а О’Салливан не пустил вперёд Коллета. В повороте Lesmo 1 Тейлор Барнард обогнал Коллета по внешнему радиусу и гарантировал себе третье место.

Джонни Эдгар довёл гонку до первой победы в Формуле 3. Второе место Зака О’Салливана позволило ему закончить сезон на второй строчке в личном зачёте в ранге вице-чемпиона. Третье место Тейлора Барнарда стало уже третьим финишем на подиуме для британского гонщика.

Чемпион 2023 года Габриэль Бортолето финишировал пятым. Чемпионами Формулы 3 в командном зачёте стала команда Prema.

Сезон Формулы 3 завершён. В этом году гонщиков ждёт ещё три сессии тестов: 5-6 октября в Хересе, 10-11 октября в Барселоне и 23-24 октября в Имоле.

Личный зачёт

Пилот Команда Очки 1. Г.Бортолето Trident 164 2. З.О'Салливан Prema Racing 119 3. П.Арон Prema Racing 112 4. Ф.Колапинто MP Motorsport 110 5. Х.Марти Campos Racing 105 6. Д.Беганович Prema Racing 96 7. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 92 8. О.Гёте Trident 75 9. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 73 10. Т.Барнард Jenzer Motorsport 72 11. Л.Форнароли Trident 69 12. К.Мэнселл Campos Racing 60 13. Д.Эдгар MP Motorsport 55 14. Г.Соси ART Grand Prix 54 15. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 41 16. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 37 17. М.Боя MP Motorsport 29 18. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 24 19. Х.Бартер Campos Racing 14 20. А.Гарсия Jenzer Motorsport 12 21. К.Фредерик ART Grand Prix 11 22. Н.Цолов ART Grand Prix 06 23. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 06 24. И.Коэн Rodin Carlin 02 25. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 02 26. У.Шин PHM Racing by Charouz 00 27. Ф.Симонацци Rodin Carlin 00 28. Т.Смит Van Amersfoort Racing 00 29. О.Грей Rodin Carlin 00 30. Д.Дюфек Campos Racing 00 31. Х.Йини Rodin Carlin 00 32. Р.Фария PHM Racing by Charouz 00 33. М.Крессуэлл PHM Racing by Charouz 00 34. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 00 35. М.Эстерсон Rodin Carlin 00