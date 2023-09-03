Фернандо Алонсо: У меня не было темпа на мягких шинах

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В Aston Martin разочарованы итогами квалификации Гран При Италии. Фернандо Алонсо хоть и вышел в финал, но показал только десятое время. Его напарник Лэнс Стролл вовсе квалифицировался последним.

Фернандо Алонсо (10-й): «Не лучшая наша квалификация, в которой я показал десятое время. Тем не менее, нам удалось вновь выйти в финал, и это означает, что завтра я смогу побороться за очки.

Сегодня мы лучше выглядели в первой и второй частях, тогда как в финале на шинах Soft у меня не было темпа. По итогам сегодняшнего дня очки не начисляют, а свои сильные стороны мы демонстрируем по воскресеньям. Надеюсь, завтра гонка получится необычной, и мы постараемся извлечь выгоду из любой возможности».

Лэнс Стролл (20-й): «Сложная сессия – я просто не чувствовал сцепление шин с трассой, поэтому не мог атаковать. Вчера в первой и второй тренировках я не проехал ни одного круга, что тоже не помогло, но не думаю, что именно это стало причиной сегодняшнего результата. Вечером команда перегруппируется – мы изучим телеметрию, чтобы понять, что сегодня пошло не так.

Завтра предстоит сложная гонка. Меня ждёт много работы, но я буду готов ко всему, что ждёт нас на пути».

Майк Крак, руководитель команды: «Сложная квалификация, в которой результат оказался ниже ожиданий. Нужно понять, почему Фернандо не смог прибавить на шинах Soft – это помешало ему побороться за высокие позиции в финале.

У Лэнса возникли проблемы со сцеплением на жёстких шинах. Вчера он потерял много времени, что сказалось на его подготовке. Нам придётся действовать нестандартно, чтобы помочь Лэнсу отыграть завтра позиции, и в какой-то степени мы готовы положиться на судьбу.

Предстоит длинная гонка, и завтра мы сделаем всё возможное, чтобы заработать несколько очков и минимизировать потери».