Ферстаппен: Пришлось заставить Карлоса ошибиться

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Италии, это уже его десятая победа подряд и новый рекорд в истории Формулы 1…

Макс Ферстаппен (1-й): «Я бы никогда не мог поверить в то, что такое возможно, но сегодня пришлось потрудиться, чтобы этого добиться – зато было ещё веселее!

У нас был хороший темп, но машина Ferrari очень быстра на прямых, поэтому подобраться к ней вплотную и провести обгон в 1-м повороте было непросто, поэтому пришлось заставить Карлоса Сайнса ошибиться.

К счастью, в какой-то момент это произошло – он заблокировал тормоза, а потом, конечно, мне удалось лучше него разогнаться на выходе из 2-го поворота, после чего мы уже просто контролировали ход гонки.

Я старался проявлять терпение, понимая, что впереди долгая гонка, и при этом я видел, что у Ferrari были большие проблемы с задней резиной. В общем, надо было просто дождаться удачного момента.

Наша машина работала хорошо, хотя под конец возникли некоторые сложности, но, к счастью, у меня было большое преимущество, поэтому я мог позволить себе немного сбросить темп».

Серхио Перес (2-й): «Второе место – максимум, чего можно было добиться, ведь обгонять было очень трудно – труднее, чем мы предполагали. По-моему, нам немного не хватало не хватало максимальной скорости на прямых. Иногда мне удавалось отлично разогнаться на выходе из Parabolica, но этого всё-таки было недостаточно, и в основном я оставался в двух или трёх десятых позади.

Когда интервал до машины соперника сокращался до двух десятых, это давало какие-то шансы, но при трёх десятых я не мог подобраться на дистанцию атаки.

Я смог опередить Шарля и Карлоса, но это была совершенно сумасшедшая борьба, потому что мне пришлось в значительной степени израсходовать ресурс шин. В начале гонки я даже думал, что мне не удастся их обогнать, поскольку пытался прессинговать Шарля, но он мог использовать DRS, поскольку ехал позади Карлоса, так что борьба была очень интенсивной, но в итоге нам удалось опередить обоих.

Думаю, благодаря правильной работе с настройками нам удалось добиться большого прогресса, и теперь мне намного комфортнее за рулём. Ожидаю, что в следующих гонках мы будем на пике формы».