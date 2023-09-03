Гасли: Настроения не такие, как в предыдущий уик-энд

Сезон для Alpine F1 складывается очень нестабильно – если неделю назад в Зандфорте Пьер Гасли поднялся на подиум, то в Монце ни он, ни его напарник не смогли пройти даже во вторую часть квалификации.

Гасли показал 17-е время, лишь на три тысячных опередив Эстебана Окона, после чего Мэтт Харман, технический директор заводской команды концерна Renault, вынужден был признать: «Вряд ли мы могли добиться большего».

Как пишет издание The Race, ещё до летнего перерыва руководство Alpine безуспешно пыталось добиться разрешения на модернизацию силовой установки – по оценкам экспертов, по мощности двигатель Renault уступает моторам соперников более 20 л.с.

Начиная с прошлого года модернизация силовых установок в Формуле 1 заморожена, и этот мораторий будет действовать вплоть до 2026-го, когда чемпионат перейдёт на новый технический регламент.

Отмар Сафнауэр, теперь уже бывший руководитель Alpine F1, утверждал: в своё время, ещё до ввода моратория, были достигнуты договорённости, что если чей-то двигатель уступает по эффективности больше 1%, то можно будет поставить вопрос о том, чтобы дать отстающим возможность прибавить.

В Спа на заседании Комиссии Формулы 1 это действительно обсуждалось, но решение найдено не было. Наоборот, руководитель команды Mercedes Тото Вольфф предупредил, что попытки нивелировать разницу в мощности двигателей могут привести к «катастрофическим последствиям», а Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, считает, что это будет первым шагом к введению столь непопулярной меры, как «баланс эффективности».

Таким образом, дефицит мощности, характерный для силовых установок Renault, пока остаётся, а на трассе в Монце это проявляется особенно болезненно. По максимальной скорости машины Alpine уступали лидерам примерно 5 – 5,6 км/ч.

В первой квалификационной сессии Гасли проиграл Максу Ферстаппену, показавшему лучшее время, 0,972 секунды на круге, после чего посетовал, что в реальности дефицит скорости ещё больше – при том что баланс машины устраивал.

«Весь уик-энд я был вполне доволен балансом машины, но мы просто всё время проигрывали порядка двух секунд на круге, – заявил французский гонщик. – Готовясь к Монце, мы понимали, что на этой трассе с её длинными прямыми нас ждёт самый сложный уик-энд сезона – именно так и вышло.

Мы ожидали, что не сможем выйти во вторую часть квалификации, хотя всегда хочется верить, что вдруг получится – из-за жёстких шин или ещё какого-нибудь фактора. К сожалею, на большее мы не способны, и это очень тяжёлый уик-энд».

Мэтт Харман полагает, что команда применила «самые лучшие настройки из всех возможных», поэтому надо посмотреть, как какой темп машины Гасли и Окона будут способны на дистанции гонки.

Но оптимизма Пьеру это не прибавляет: «Разумеется, мы попытаемся что-то предпринять. Посмотрим, удастся ли нам применить какой-то тактический манёвр, но при старте со столь далёких позиций приходится рассчитывать только на то, что на трассе может что-то произойти.

Наш темп не изменится, но мы приложим все усилия и будем бороться до последнего круга. Но однозначно, что настроения у нас не такие, как в предыдущий уик-энд».

Вряд ли проблемы Alpine объясняются только дефицитом мощности двигателей, но бесспорно, что на длинных прямых Монцы это сказывается сильнее, чем на многих других трассах.